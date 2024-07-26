Вверх по течению: выпуск легковых автомобилей в России вырос на 62%

В первом полугодии российские автозаводы значительно увеличили выпуск легковых автомобилей, хотя до показателей досанкционного периода пока еще далеко. Эксперты считают, что отечественный автопром сумел выйти из кризиса и имеет все шансы на дальнейший рост. Однако многое будет зависеть от появления новых совместных предприятий и государственной политики в автомобилестроении, отмечают специалисты. Подробности — в материале «Известий».

Сколько машин производится в России

В январе-июне российские автозаводы выпустили 330 тыс. легковых автомобилей, что на 62,2% больше результатов первых шести месяцев 2023 года. Об этом сообщается в отчете Федеральной службы государственной статистики (Росстат) о промышленном производстве в первом полугодии. Производство грузовых автомобилей увеличилось на 21,1% (до 90,9 тыс. штук). Сборка автобусов массой до 5 т увеличилась на 7% (10,1 тыс. экземпляров), а автобусов массой более 5 т с начала года было выпущено 7,5 тыс. штук — на 18,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Несмотря на заметный рост производства, говорить о полном восстановлении отечественного автопрома после кризиса 2022-2023 годов еще рано. Нынешний результат более чем в два раза хуже показателей досанкционного периода. Например, в первом полугодии 2021 года российские автозаводы собрали 736 тыс. легковых автомобилей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Тем не менее динамика прироста числа выпущенных машин за первые шесть месяцев стала рекордной с начала 2022 года, когда после введения санкций остановилось большинство российских автозаводов. Так, в январе-июне прошлого года было собрано только 197 тыс. легковых автомобилей, а всего в 2023 году с конвейеров отечественных предприятий сошло 537 тыс. легковушек.

Локомотивом российского автопрома по итогам первого полугодия стал «АвтоВАЗ»: за шесть месяцев в Тольятти и Ижевске в общей сложности было выпущено почти 236 тыс. машин. Ульяновский автозавод собрал более 19,2 тыс. автомобилей, сообщили «Известиям» в пресс-службе УАЗ. Запустившийся в феврале этого года завод АГР под Санкт-Петербургом выпустил около 10,5 тыс. машин бренда Solaris. Еще примерно 10 тыс. кроссоверов Xcite сошли с конвейера бывшего завода Nissan в Ленинградской области.

Подмога с Востока

Позапрошлый год стал очень серьезным испытанием для российской автомобильной индустрии, отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Он напомнил, что два года назад в нашей стране были остановлены практически все заводы иностранных автопроизводителей, а из-за трудностей с поставками комплектующих предприятия отечественных брендов были вынуждены резко сократить выпуск.

— Ситуация стала выправляться только в конце 2022 года, когда удалось перезапустить производство некоторых автозаводов и худо-бедно наладить поставки деталей. В прошлом году этот процесс продолжился, в России появились новые совместные предприятия с новыми партнерами, что позволило загрузить мощности большей части простаивающих заводов. Сейчас можно уверенно говорить, что российский автопром смог преодолеть кризис. Однако до его полного восстановления еще пока далеко, — отметил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Дальнейшие перспективы отечественного автопрома во многом будут зависеть от государственной политики в этой отрасли, считает Игорь Моржаретто. Планы по значительному увеличению размера утилизационного сбора он называет преждевременными.

— Повышение ставок утильсбора, безусловно, будет на руку российским автопроизводителям с высоким уровнем локализации. Однако новые компании, которые совсем недавно начали выпускать автомобили, еще не смогли довести уровень их локализации до тех параметров, которые бы обеспечивали им компенсацию утильсбора в полном объеме. И для них повышение ставок может стать очень болезненным, — заявил «Известиям» Игорь Моржаретто.

Автопром и геополитика

Помимо возможного повышения утилизационного сбора, на развитие автопрома могут сказаться и другие факторы, прежде всего геополитические, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

— Сейчас никто не может сказать, что будет завтра с санкционным давлением на нашу страну. Риск вторичных санкций очень сильно беспокоит китайских автопроизводителей, которые потенциально могут стать партнерами российских компаний. Именно по этой причине даже те бренды из КНР, которые уже сотрудничают с отечественными производителями или планируют сотрудничать в обозримом будущем, не приходят к нам страну напрямую. Все партнерство ведется через совместные предприятия, — отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Впрочем, даже сотрудничество в форме СП или выпуска по лицензии дает свои плоды, подчеркивают эксперты. По таким схемам работают практически все новые автомобильные производства в нашей стране — «Москвич», Xсite, Sollers, целая россыпь автомобильных брендов, которые выпускаются на калининградском «Автоторе».