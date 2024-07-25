Половина россиян признались, что не различают китайские автобренды

Около 59% опрошенных россиян признались, что не видят отличий между китайскими автомобильными брендами, и только 15% респондентов заявили, что разбираются в них. Доверие к автомобилям из Китая сформировано у более чем трети россиян (34%). Об этом говорится в итогах исследования независимого исследовательского агентства Magram MR и консалтингового агентства в области стратегических коммуникаций PBN, с итогами опроса ознакомились «Известия».

Согласно результатам опроса, знание автомобильных марок из Китая тоже находится на среднем уровне. Спонтанно жители России вспоминали в среднем две марки, чаще остальных это были автомобили Haval (28%) и Chery (23%). В топ рейтинга по спонтанному знанию также вошли бренды Geely (13%), Changan (9%) и Omoda (8%).

По логотипам россияне узнают уже четыре бренда китайских авто. Однако рейтинг узнаваемости существенно не изменился. Наиболее знакомыми оказались марки Chery (59%), Haval (52%), Geely (42%), Changan и Omoda (каждый по 25%). В топ рейтинга по наведенному знанию также вошли бренды Tank (23%), Exeed (21%), JAC (19%), Great Wall (17%) и FAW (16%). Отмечается, что лучше всего знание китайских автомобилей выражено у мужчин и людей старшего возраста.

Опрос проводился в апреле-мае 2024 года в городах РФ с населением более 100 тыс. человек, в нем приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 14 до 56 лет. Предыдущие волны исследования прошли в 2021 и 2022 годах.

Накануне сообщалось, что дольше всего на складах дилеров задерживаются автомобили, редко встречающиеся на отечественном рынке, такие как Evolute i-Joy. Срок его продажи занимал порядка 158 дней при средней стоимости автомобиля в 3,95 млн рублей. Следом в рейтинге идут Forthing Yacht и Toyota Avalon.