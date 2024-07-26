Названы самые популярные подержанные авто в России

На вторичном рынке автомобилей в России в экономклассе доминируют отечественные автомобили, в среднем классе наибольшей популярностью пользуются машины из Южной Кореи, а в сегменте премиум закрепились бренды из Германии. Об этом 26 июля «Известиям» рассказали эксперты сервиса «Авто.ру Бизнес», которые изучили выбывшие объявления автомобилей в возрасте 3–9 лет за июнь 2024 года.

Так, в сегменте эконом-класса лидером по продажам стала Kia Rio (1,39 млн рублей), за ним следует Lada Granta со средней стоимостью 701,3 тыс. рублей. Закрывает тройку лидеров Lada Vesta (1,11 млн рублей). Далее идут Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Lada Largus, Renault Duster, Lada Xray и Renault Logan.

В среднем классе на первом месте оказалась Toyota Camry со средней стоимостью 2,9 млн рублей. За ней расположились Hyundai Creta (1,88 млн рублей) и Volkswagen Tiguan (2,75 млн рублей). В целом предпочтение покупателей на стороне продукции корейского автопрома — 11 строк из 20 занимают модели Kia и Hyundai.

В премиальном сегменте доминируют BMW и Mercedes-Benz. Открывает тройку лидеров BMW 5 Series со средней стоимостью 4,14 млн рублей, тройку дополнили BMW 3 Series (3,26 млн рублей) и Mercedes-Benz E-Class (4,11 млн рублей). Самая популярная Audi, модель A6, находится на седьмом месте позади BMW X5, X3 и X6.

Накануне сообщалось, что около 59% опрошенных россиян признались, что не видят отличий между китайскими автомобильными брендами, и только 15% респондентов заявили, что разбираются в них.

22 июля стало известно, что в первом полугодии 2024 года поставки легковых автомобилей из Китая в Россию выросли в денежном выражении на 35,4% и составили $6,2 млрд. Экспорт легковых автомобилей из КНР в Россию помесячно растет четвертый месяц подряд.