Экспорт легковых авто из Китая в РФ вырос на 35,4%

В I полугодии 2024 года поставки легковых автомобилей из Китая в Россию выросли в денежном выражении на 35,4% и составили $6,2 млрд. Об этом 22 июля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Экспорт легковых автомобилей из КНР в Россию помесячно растет четвертый месяц подряд. июне объем их поставок в РФ составил $1,36 млрд, превысив результат мая на 2%. Это самый высокий показатель с ноября 2023 года ($1,38 млрд).

В июне грузовиков было поставлено на $298 млн, что на 13,4% больше, чем в мае 2024 года. Это рекордный объем с июля 2023 года ($376 млн). При этом за январь-июнь 2024 года поставки машин в этом сегменте снизились на 23,9% ($1,3 млрд).

Кроме того, в июне из КНР было поставлено автокомпонентов на рекордные $234,2 млн (+15,9% к маю). Экспорт компонентов в РФ также растет четвертый месяц подряд.

22 июля аналитики НАПИ сообщали, что согласно базовому прогнозу, по итогам 2024 года в России может быть реализовано почти 1,1 млн автомобилей, что на 5,9% больше, чем по итогам прошлого года. Китайские бренды займут 56,3% российского авторынка, доля отечественных брендов составит 34,17%.