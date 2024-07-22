Реклама
Прямой эфир
Общество
Жителей Краснодарского края предупредили об угрозе формирования смерчей
Мир
Боррель сообщил об уничтожении 70% энергомощностей на Украине
Мир
Макрон предложил взять паузу в формировании правительства в период Олимпиады
Общество
В Якутии обнаружены обломки пропавшего вертолета Robinson
Мир
На юге Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима
Мир
ЕС продлил санкции против России еще на полгода
Мир
Международный эксперт указал на неспособность Байдена управлять США
Мир
В ФРГ призвали принять поражение Украины и восстановить отношения с РФ
Спорт
Путин поручил создать в России фонд по поддержке спорта
Мир
CNN узнал о приведении в повышенную готовность более 500 тыс. военных НАТО
Мир
Республиканцы назвали Камалу Харрис катастрофой для США
Экономика
Экономист указал на провал антироссийских санкций
Мир
В Австрии отвергли возможность отправки своих инструкторов на Украину
Армия
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили позиции ВСУ на харьковском направлении
Мир
Венгрия и Словакия обратились к ЕК в связи с остановкой транзита нефти из России
Общество
В Приморье гендиректора агрохолдинга и экс-главу района обвинили в коррупции
Мир
В США призвали Байдена подать в отставку после выхода из президентской гонки
Армия
Группировка войск «Центр» нанесла удары по сотне позиций артиллерии ВСУ

Экспорт легковых авто из Китая в РФ вырос на 35,4%

0
Фото: Global Look Press/Cfoto
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В I полугодии 2024 года поставки легковых автомобилей из Китая в Россию выросли в денежном выражении на 35,4% и составили $6,2 млрд. Об этом 22 июля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Экспорт легковых автомобилей из КНР в Россию помесячно растет четвертый месяц подряд. июне объем их поставок в РФ составил $1,36 млрд, превысив результат мая на 2%. Это самый высокий показатель с ноября 2023 года ($1,38 млрд).

В июне грузовиков было поставлено на $298 млн, что на 13,4% больше, чем в мае 2024 года. Это рекордный объем с июля 2023 года ($376 млн). При этом за январь-июнь 2024 года поставки машин в этом сегменте снизились на 23,9% ($1,3 млрд).

Кроме того, в июне из КНР было поставлено автокомпонентов на рекордные $234,2 млн (+15,9% к маю). Экспорт компонентов в РФ также растет четвертый месяц подряд.

Подмоченная репутация: на вторичном рынке могут появиться машины-утопленники
Как обезопасить себя от покупки испорченного влагой автомобиля

22 июля аналитики НАПИ сообщали, что согласно базовому прогнозу, по итогам 2024 года в России может быть реализовано почти 1,1 млн автомобилей, что на 5,9% больше, чем по итогам прошлого года. Китайские бренды займут 56,3% российского авторынка, доля отечественных брендов составит 34,17%.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024