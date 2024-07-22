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Аналитики дали три прогноза развития авторынка России

НАПИ: по итогам 2024 года в РФ может быть продано 1,1 млн автомобилей
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Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
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Согласно базовому сценарию, по итогам 2024 года в России может быть реализовано почти 1,1 млн автомобилей, что на 5,9% больше, чем по итогам прошлого года. Об этом 22 июля сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).

Аналитики предполагают, что такие результаты возможны, если во втором полугодии ключевая ставка ЦБ РФ может быть увеличена на 1–2% пункта, что приведет к дальнейшему удорожанию кредита и лизинга. Среди других условий — если во втором полугодии не будет выделяться дополнительное финансирование на государственные программы льготного автокредита и лизинга, ВВП за 2024 год вырастет на 2,5% по сравнению с уровнем 2023 года, а инфляция составит 6,1%.

Также базовый сценарий предполагает, что по итогам 2024 года китайские бренды займут 56,3% российского авторынка, доля отечественных брендов составит 34,17%.

Согласно оптимистичному сценарию, продажи легковушек вырастут на 8,5% до 1,12 млн единиц. Условия: ключевая ставка останется на уровне 16% (значительного удорожания кредита и лизинга не произойдет), будет выделено допфинансирование на программы льготного автокредита и лизинга, ВВП вырастет на 2,7%, инфляция составит 5,1%.

Пессимистичный прогноз предполагает рост продаж на 1,1%, до 1,05 млн легковушек. Такой сценарий возможен при увеличении ключевой ставки более чем на 2 процентных пункта, отсутствию допфинансирования на льготные автокредиты и лизинг, росту ВВП на 2% и инфляции в размере 7,1%.

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Ранее, 19 июля, сообщалось, что в России за первые шесть месяцев 2024 года вырос объем продаж подержанных электромобилей, показав прирост в 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

18 июля аналитики сервиса «Авто.ру Бизнес» рассказали «Известиям», что по данным за первые полгода количество гибридов и электромобилей на рынке России в 2024 году увеличилась, они занимают долю в 4,3% от всех автомобилей. По словам экспертов, электромобили из Китая продолжают экспансию на рынок: за полгода их доля увеличилась с 64% от всех новых электромобилей в январе до 75% в июне.

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