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В России на 10% выросли продажи подержанных электрокаров

«Автостат»: продажи подержанных электрокаров в России выросли на 10%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В России за первые шесть месяцев 2024 года вырос объем продаж подержанных электромобилей, показав прирост в 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом 19 июля сообщает агентство «Автостат».

По данным аналитиков, за указанный период текущего года россияне приобрели 5164 подержанных электромобиля. Из них 60% продаж пришлись на марки Nissan и Tesla.

«Доля японского бренда составила 37%, что составляет 1893 перепроданных экземпляра. А вот американской марке принадлежит 21% или 1082 купленные б/у «электрички», — уточняется на сайте.

В топ-5 продаж также вошли электрокары Zeekr (492 экземпляра), Volkswagen (283 экз.) и Hongqi (188 экз.). При этом в рейтинге на вторичном рынке самым продаваемым оказался Nissan Leaf — у 1885 электрокаров этой модели сменились владельцы.

Больше всего: новый китайский бренд электрокаров может появиться в России
Почему продажи в этом сегменте рынка падают второй месяц подряд

Ранее, 18 июля, аналитики сервиса «Авто.ру Бизнес» рассказали «Известиям», что по данным за первые полгода количество гибридов и электромобилей на рынке России в 2024 году увеличилась, они занимают долю в 4,3% от всех автомобилей. По словам экспертов, электромобили из Китая продолжают экспансию на рынок: за полгода их доля увеличилась с 64% от всех новых электромобилей в январе до 75% в июне.

Вторыми по популярности идут немецкие (16%) и российские (7%). Среди подержанных электрокаров растет доля американских и японских брендов: если доля китайских электромобилей снизилась на 6% (до 42%), то доля американских и японских авто в этом сегменте выросла на 3% каждая (18% и 15% соответственно).

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