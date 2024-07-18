В России выросло количество электромобилей и гибридов

Количество гибридов и электромобилей на рынке России увеличилась, к лету этого года совокупно они занимают долю в 4,3% от всех автомобилей. Об этом 18 июля «Известиям» рассказали аналитики сервиса «Авто.ру Бизнес», которые проанализировали данные за полгода.

Так, с января по июнь доля новых гибридных авто увеличилась больше чем в два с половиной раза: с 1,1% от всех автомобилей в январе до 2,7% в июне 2024 года. Доля новых электромобилей также увеличилась на 0,2% (до 1,6%). Среди подержанных автомобилей гибриды не демонстрируют явного роста, в то время как доля электромобилей увеличилась на 0,4% (до 1% от всех авто).

По словам аналитиков, электромобили из Китая продолжают экспансию на рынок: за полгода их доля увеличилась с 64% от всех новых электромобилей в январе до 75% в июне. Вторыми по популярности идут немецкие (16%) и российские (7%). Среди подержанных электрокаров растет доля американских и японских брендов: если доля китайских электромобилей снизилась на 6% (до 42%), то доля американских и японских авто в этом сегменте выросла на 3% каждая (18% и 15% соответственно).

По данным сервиса, среди новых электромобилей пользователи интересуются Zeekr 001 (7,53 млн рублей) и Zeekr X (4,55 млн рублей), а также Hongqi E-HS9 (10,04 млн рублей). Среди подержанных автомобилей самым популярным также стал Zeekr 001 (6,53 млн рублей, пользователи также интересуются Tesla Model 3 (3,7 млн рублей) и Porsche Taycan (13,02 млн рублей).

Ниша гибридных автомобилей полностью занята китайскими брендами. Наиболее популярными новыми гибридами стали Tank 500 (6,49 млн рублей), LiXiang L9 (8,97 млн рублей) и LiXiang L7 (7,57 млн рублей). Среди подержанных автомобилей внимание пользователей привлекают Voyah Dream (7,33 млн рублей), Voyah Free (4,8 млн рублей) и LiXiang L7 (6,79 млн рублей).

Как отметил директор по продажам и развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин, несмотря на рост по итогам полугодия, во II квартале количество предложений на электрокары и гибриды снизилось примерно на 20%. Одним из фактором является ужесточение правил растаможивания электромобилей с 1 апреля 2024 года, что также привело к снижению количества импортируемых автомобилей и увеличению цен на 5%, отметил он.

16 июля Минпромторг РФ опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов документ проекта постановления правительства, в котором указаны данные о поэтапном повышении утилизационного сбора на автомобили, в том числе на электрические автомобили и гибриды. Согласно документу, утильсбор для юридических лиц, которые импортируют такие машины в Россию, к 2030 году вырастет до 2 млн рублей.