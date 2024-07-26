«Крабовый король» Кан оставил долги на 336 млрд рублей

Рыбопромышленник Олег Кан, известный как «дальневосточный крабовый король», оставил долги на 336 млрд рублей, которые хотят взыскать. Это следует из подсчетов «РИА Новости», опубликованных 26 июля на основе данных базы судебных приставов и иных документов.

По данным агентства, в отношении промышленника Арбитражным судом Приморского края был выдан исполнительный лист от 2 апреля на сумму свыше 336 млрд рублей. При этом в июне пятый арбитражный апелляционный суд отказал в жалобах на решение первой инстанции о взыскании по иску Генпрокуратуры 358,7 млрд рублей с дальневосточных рыбопромышленников, среди которых числился Кан.

Кан заочно проходит по двум уголовным делам. По версии следствия, в 2010 году рыбопромышленник заказал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, якобы причастного к покушению на его жизнь. 26 апреля его приговорили к 17 годам заключения. По второму делу Кана обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов, создании преступного сообщества и контрабанде стратегически важных ресурсов. Было установлено, что незаконный бизнес велся в регионе более 10 лет.

Сам Кан сбежал из России в Японию после публикации в СМИ расследования о его нелегальном бизнесе.

Как заявлял представитель одного из ответчиков в суде, бизнесмен умер в Великобритании. Однако представитель Генпрокуратуры указал, что в российских органах загс сведений о смерти Кана нет, и назвал эту новость инсценировкой.