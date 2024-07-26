Реклама
Прямой эфир
Общество
Киргизия выдала России похитившую 14 млн рублей у москвичей девушку
Мир
Захарова назвала недопуск французской атлетки на открытие ОИ актом сегрегации
Мир
Власти Франции созывают кризисный штаб после нарушения графика движения поездов
Мир
Песков назвал Орбана «европейским смутьяном» после визита в Россию
Экономика
В Банке России пообещали рассматривать все способы разблокировки активов россиян
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Происшествия
Семилетний ребенок упал со второго этажа в торговом центре Новой Москвы
Мир
ЕК выделила €1,5 млрд из доходов от активов РФ на закупки оружия Киеву
Спорт
В МОК заявили о важности участия спортсменов из РФ в Олимпиаде
Мир
За несколько часов до открытия ОИ произошел саботаж движения поездов во Франции
Мир
Тысячи людей остаются на парижском вокзале из-за саботажа движения поездов
Мир
Маск назвал абсурдно большими вложения США в НАТО
Мир
Экономист заявил об отсутствии рисков для Украины в случае дефолта
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Недвижимость
Названа стоимость квадратного метра новостроек в Московской области
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Мир
Венгрия обвинила Украину в шантаже из-за остановки транзита нефти
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш

«Крабовый король» Кан оставил долги на 336 млрд рублей

«РИА Новости»: «Крабовый король» Кан оставил долги на 336 млрд рублей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рыбопромышленник Олег Кан, известный как «дальневосточный крабовый король», оставил долги на 336 млрд рублей, которые хотят взыскать. Это следует из подсчетов «РИА Новости», опубликованных 26 июля на основе данных базы судебных приставов и иных документов.

По данным агентства, в отношении промышленника Арбитражным судом Приморского края был выдан исполнительный лист от 2 апреля на сумму свыше 336 млрд рублей. При этом в июне пятый арбитражный апелляционный суд отказал в жалобах на решение первой инстанции о взыскании по иску Генпрокуратуры 358,7 млрд рублей с дальневосточных рыбопромышленников, среди которых числился Кан.

И жив, и мертв: «крабовый король» Олег Кан получил 17 лет за убийство
Суд вынес заочный приговор, несмотря на информацию о том, что обвиняемый умер за границей

Кан заочно проходит по двум уголовным делам. По версии следствия, в 2010 году рыбопромышленник заказал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, якобы причастного к покушению на его жизнь. 26 апреля его приговорили к 17 годам заключения. По второму делу Кана обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов, создании преступного сообщества и контрабанде стратегически важных ресурсов. Было установлено, что незаконный бизнес велся в регионе более 10 лет.

Сам Кан сбежал из России в Японию после публикации в СМИ расследования о его нелегальном бизнесе.

Как заявлял представитель одного из ответчиков в суде, бизнесмен умер в Великобритании. Однако представитель Генпрокуратуры указал, что в российских органах загс сведений о смерти Кана нет, и назвал эту новость инсценировкой.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024