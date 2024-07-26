Космонавт Артемьев объяснил причину веры людей в плоскую Землю

Люди, не верящие в круглую форму Земли, а также полет Юрия Гагарина в космос, подвергают сомнению всё что угодно, надо реагировать на их позицию с юмором. Об этом 26 июля заявил космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев.

«Это, конечно, от образования, но немножко от невежества. И любой факт из нашей жизни — он может быть подвержен сомнению», — ответил он на вопрос «РИА Новости», почему люди верят в плоскую форму Земли.

Он подчеркнул, что есть те, кто не верят, что Гагарин летал в космос, а американцы были на Луне. В целом такие люди сомневаются во всём.

«Поэтому тут не надо обращать внимание и не надо стараться переспорить этих людей, просто относиться к этому с юмором», — заключил он.

В 2020 году российский музыкант Юрий Лоза назвал аргументы в пользу теории о том, что Земля плоская. По его словам, доказательства он почерпнул в книге Эрика Дубэя «200 доказательств того, что Земля — не шар», а также во время учебы на географическом факультете в Казахском госуниверситете и из личного опыта.