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Диетолог назвала неудачные сочетания продуктов с виноградом

Диетолог Белоусова рассказала, с какими продуктами нельзя есть виноград
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Фото: Global Look Press/Creativ Studio Heinemann
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Мода на раздельное питание, возникшая в последнее время, диктует, что виноград не стоит употреблять в пищу совместно с такими продуктами, как дыня или огурцы. Однако такая позиция не имеет основания. Об этом заявила врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова в интервью радио Sputnik в пятницу, 26 июля.

«На самом деле критичное сочетание — это виноград и молочные, кисломолочные продукты. У человека с нелуженым желудком будет элементарно понос. В винограде много сахаров и клетчатки, а молочка с большинством фруктов сочетается критично, с виноградом это почти стопроцентное попадание. Людям, которые куда-то собираются идти, предварительно таких сочетаний лучше не употреблять», — объяснила специалист.

Однако, по словам Белоусовой, даже в этом правиле есть одно исключение. Виноград отлично сочетается с сырами. Так, комбинация сыра, винограда и орехов традиционна во Франции, с таким сочетанием делают десерты. На Кавказе, например, также подают вместе сулугуни и виноград.

Дыня и огурец же не вызовут никаких негативных последствий, если съесть их вместе с горстью винограда.

«Некоторые диетологи вообще не рекомендуют сочетать дыню с чем-либо. На самом деле это неправильно. Мы знаем, что во многих культурах дыня прекрасно сочетается с разными продуктами. В том же Узбекистане на десерт обязательно дыню и виноград вместе подают на стол. И с огурцами сочетать можно, потому что нет критичных точек пересечения, как с молочкой», — заключила диетолог.

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Ранее, 17 июля, диетолог-нутрициолог Екатерина Панкова рассказала, что зараз рекомендуется съедать не больше 150 г свежих ягод. В особенности это касается людей, которые следят за своим весом и контролируют уровень сахара в крови.

В мае врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова назвала виноград самой вредной ягодой. По ее словам, он содержит в себе большое количество глюкозы, именно поэтому его не рекомендуют употреблять людям с сахарным диабетом и циррозом печени.

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