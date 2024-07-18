Диетолог назвала допустимое количество свежих ягод за один раз
Диетолог-нутрициолог Екатерина Панкова рассказала, сколько свежих ягод можно съесть за один раз.
В беседе с изданием «ФедералПресс» в среду, 17 июля, специалист отметила, что зараз рекомендуется съедать не больше 150 г свежих ягод. В особенности это касается людей, которые следят за своим весом и контролируют уровень сахара в крови.
Врач отметила, что съеденный за лето запас витаминов поможет иммунной системе в зимний период справляться с инфекциями, сообщает 360.ru. Врач посоветовала ограничить потребление ягод людям, имеющим проблемы с камнеобразованием в почках.
17 июля пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области сообщила о начале сезона сбора черники в регионе. Периодом ее сбора считается время с середины июля по сентябрь. Именно в эти месяцы ягоды поспевают, становятся сочными и сладкими, сообщает агентство городских новостей «Москва». Чаще всего черника растет во влажных хвойных лесах — сосновых и еловых.
14 июля кардиолог-терапевт Ярослав Ашихмин рассказал, что 150–200 г ягод в неделю закрывают потребность в антиоксидантах. В частности, ягоды полезны при гипертензии, пишет RT.
3 июля НСН со ссылкой на исследование писал, что у россиян самой любимой ягодой является клубника. 26% респондентов выбрали этот вариант. На втором и третьем месте оказались черешня и малина — они набрали 18% голосов. За землянику проголосовали 8%, а за вишню и чернику — 7%.
В мае врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова назвала виноград самой вредной ягодой. По ее словам, он содержит в себе большое количество глюкозы, именно поэтому его не рекомендуют употреблять людям с сахарным диабетом и циррозом печени.