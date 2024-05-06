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Виноград назван самой вредной ягодой для употребления в пищу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Наиболее вредной ягодой из употребляемых в пищу является виноград. Об этом в понедельник, 6 мая, рассказала врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова в интервью «Газете.Ru».

По словам врача, виноград является вредным, так как содержит в себе большое количество глюкозы, именно поэтому его не рекомендуют употреблять людям с сахарным диабетом и циррозом печени.

«В среднем в 100 г винограда содержится 16 г сахара», — отметила она.

Также виноград принято считать сильным аллергеном из-за большого содержания витамина С, а чрезмерное употребление ягод может привести к набору веса.

«Помимо этого, он стимулирует выработку желудочного сока, поэтому его не стоит употреблять в период обострения людям с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки», — подчеркнула специалист.

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Ранее, 4 мая, исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала «Известиям», какие овощи, фрукты и ягоды способны снизить давление. В ряд полезных овощей и фруктов вошли: бананы, шпинат, авокадо, папайя и кокос. Также некоторые ягоды, например клубника, малина и смородина, способствуют нормализации давления из-за содержания калия и антоцианов — компонентов флавонидов.

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