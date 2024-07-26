Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил подготовить план строительства национального центра «Россия»
Мир
Трамп обошел Камалу Харрис по опросам в колеблющихся штатах
Мир
В США заявили о готовности обсуждать с РФ контроль над вооружениями
Мир
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Политика
В Госдуме высказались о сбалансированности длинных выходных
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Мир
Избиратели обвинили Камалу Харрис в сокрытии правды о здоровье Байдена
Армия
Силы ПВО уничтожили и перехватили шесть БПЛА над двумя регионами РФ за ночь
Политика
В СМИ назвали причину стремления Турции вступить в БРИКС
Общество
Синоптик рассказал о погоде на выходные в Москве
Армия
Сержант Гарифулин с беспилотника разгромил группу готовивших нападение боевиков ВСУ
Мир
Байден обсудил с Нетаньяху ход переговоров о перемирии в секторе Газа
Армия
Артиллеристы расчета РСЗО «Ураган» забросали ВСУ листовками с призывами сдаться
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Армия
Минобороны показало боевую работу снайперских пар новороссийских десантников
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Общество
«Известия» узнали детали расследования подрыва авто военнослужащего в Москве
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш
Сюжет:

Минобороны показало боевую работу снайперских пар новороссийских десантников

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Снайперские пары Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки войск «Днепр» в зоне спецоперации ежедневно уничтожают живую силу ВСУ на ореховском направлении. Минобороны 26 июля показало фрагмент боевой работы снайперов в лесополосе.

Снайпер и корректировщик выбирают удобную позицию и изготавливаются к стрельбе. После учета и сопоставления всех факторов, влияющих на стрельбу, таких как направление ветра, дистанция до цели и другие, корректировщик дает целеуказание, а снайпер открывает огонь на поражение.

Первым выстрелом с дистанции более 1 тыс. м уничтожается противник. Далее снайперская пара оперативно меняет огневую позицию и продолжает вести прицельный огонь.

По словам военнослужащего с позывным Яхта-Снайпер, снайперское дело — оно такое, что если не умеешь читать и считать, то «делать здесь нечего».

«Постоянно постигай, изучай, улучшай. Когда снайпер делает выстрел, ему необходимо как можно быстрее с этого места уйти, чтобы по этому месту не отработали дроном или не накрыла артиллерия. Потому что противник не дремлет, у него постоянно дежурят птички, и любое изменение, действие они пытаются пресекать», — добавил он.

Снайперская пора: какие трофеи захватили бойцы группировки «Центр»
И как меняется вооружение и тактика действий дальнобойных стрелков

25 июля снайперы 40-й бригады морпехов Тихоокеанского флота рассказали, как уничтожают боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Времевского выступа с экстремальных дистанций — до 1,07 км. Часто украинские боевики во время ротации даже не догадываются, что их уже заметила российская разведка и дрон срисовывает координаты новой цели снайперов, говорят военные.

11 июля российские снайперы группировки войск «Центр» рассказали «Известиям», как проходят их боевые будни. Командир отделения стрелковой роты с позывным Мажор рассказал военкору Дмитрию Астраханю, что одной из самых важных задач в ходе боевых действий является прикрытие пехоты российской армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024