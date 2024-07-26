Минобороны показало боевую работу снайперских пар новороссийских десантников

Снайперские пары Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки войск «Днепр» в зоне спецоперации ежедневно уничтожают живую силу ВСУ на ореховском направлении. Минобороны 26 июля показало фрагмент боевой работы снайперов в лесополосе.

Снайпер и корректировщик выбирают удобную позицию и изготавливаются к стрельбе. После учета и сопоставления всех факторов, влияющих на стрельбу, таких как направление ветра, дистанция до цели и другие, корректировщик дает целеуказание, а снайпер открывает огонь на поражение.

Первым выстрелом с дистанции более 1 тыс. м уничтожается противник. Далее снайперская пара оперативно меняет огневую позицию и продолжает вести прицельный огонь.

По словам военнослужащего с позывным Яхта-Снайпер, снайперское дело — оно такое, что если не умеешь читать и считать, то «делать здесь нечего».

«Постоянно постигай, изучай, улучшай. Когда снайпер делает выстрел, ему необходимо как можно быстрее с этого места уйти, чтобы по этому месту не отработали дроном или не накрыла артиллерия. Потому что противник не дремлет, у него постоянно дежурят птички, и любое изменение, действие они пытаются пресекать», — добавил он.

25 июля снайперы 40-й бригады морпехов Тихоокеанского флота рассказали, как уничтожают боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Времевского выступа с экстремальных дистанций — до 1,07 км. Часто украинские боевики во время ротации даже не догадываются, что их уже заметила российская разведка и дрон срисовывает координаты новой цели снайперов, говорят военные.

11 июля российские снайперы группировки войск «Центр» рассказали «Известиям», как проходят их боевые будни. Командир отделения стрелковой роты с позывным Мажор рассказал военкору Дмитрию Астраханю, что одной из самых важных задач в ходе боевых действий является прикрытие пехоты российской армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».