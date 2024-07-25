Снайперы-морпехи ТОФ рассказали о хитростях работы без прикрытия в зоне СВО

Снайперы 40-й бригады морпехов Тихоокеанского флота уничтожают боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Времевского выступа с экстремальных дистанций — до 1,07 км, как рассказали «Известиям» 25 июля бойцы. Часто украинские боевики во время ротации даже не догадываются, что их уже заметила российская разведка и дрон срисовывает координаты новой цели снайперов, говорят военные.

«Подбираемся поближе, чтобы видеть противника, когда у них ротации проходят, чтобы отработать точно в цель. Самая дальняя дистанция у нас была 1,07 км, напарник отработал», — рассказал снайпер с позывным Жнец.

По словам командира отделения 40-й бригады мобильной группы снайперов с позывным Фил, приходят они тихо, а вот покидают огневую точку громко. Противник может определить российских снайперов только по звуку, узнал корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

Если после выстрела боевики ВСУ замечают снайпера, в его сторону летит всё: от стрелкового оружия до крупной артиллерии, в том числе дроны-камикадзе. Поэтому бойцы стали хитрее при выходе на боевую работу в лесополосу, где нет российского опорпункта поблизости.

«Мы стараемся брать с собой один-два автомата. То есть как только мы делаем выстрел, напарник может сделать очередь из автомата — это рассеивает звук выстрела и делает непонятным, работал это снайпер или стрелковое оружие. Так у нас появляется немного времени, чтобы обеспечить себе отход», — объяснил Фил.

Если снайперы работают с опорником ВС РФ и подразделением неподалеку, то просят ребят прикрыть их дополнительными выстрелами пулемета — они работают короткими очередями и противнику снова не ясно, кто и из какого орудия стреляет.

У каждого снайпера свой почерк, и к оружию на фронте особенное отношение. Работают снайперы, в том числе из отечественных винтовок Orsis, которые способны бить по цели на расстоянии до 1,5 км. Такими можно ликвидировать не только пехоту, но и легкобронированную технику. Работать приходится группами по два человека.

Задач много. Как правило, бойцы уже знают, какую преследовать цель. Неподвижно и слившись с местностью, они могут часами караулить противника. И даже если он уже на прицеле, снайпер хладнокровно выжидает возможное подкрепление.

«С позиции могут доложить, куда мы идем. Заходим, нам говорят, мол, здесь и здесь проводится ротация или выходит наблюдатель. Мы его караулим, занимаем место и отрабатываем», — добавил снайпер с позывным Север.

По его словам, ВСУ проводят рокировку в темное время суток, поэтому снайперы, чтобы выловить цели, лежат под тепловизионными насадками, прячась от вражеских дронов.

15 июля снайпер из 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Днепр» рассказал о боевой работе на ореховском направлении СВО. Он уничтожил боевика ВСУ в тот момент, когда тот оборудовал фортификационные сооружения.

11 июля российские снайперы группировки войск «Центр» рассказали «Известиям», как проходят их боевые будни. Командир отделения стрелковой роты с позывным Мажор рассказал военкору Дмитрию Астраханю, что одной из самых важных задач в ходе боевых действий является прикрытие пехоты российской армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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