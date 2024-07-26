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На Украине сообщили о приостановке добычи угля

Депутат рады Кучеренко: добыча угля на Украине приостановлена
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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На Украине приняли решение приостановить добычу угля, поскольку энергетические блоки электростанций повреждены. Об этом сообщил депутат Верховной рады, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в интервью телеканалу «Киев24» в четверг, 25 июля.

При этом он отметил, что уголь на складах есть в достаточном количестве.

«У нас нет критической проблемы с углем, так как компании, государственные и частные, которые владеют углем или добывают его, по сути, это компания ДТЭК и государственные компании, которые подчинены минэнерго. Они, наоборот, сегодня приостанавливают добычу угля, так как, по сути, его некуда девать. Блоки [энергетические] разрушены, на экспорт наш уголь никак не идет», — прокомментировал ситуацию Кучеренко.

При этом, как отметил депутат, основным энергетическим ресурсом на ближайшую зиму на Украине окажется газ.

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Ранее, 17 июля, глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов отметил, что в регионе с начала конфликта на Украине в феврале 2022 года повреждено более 700 энергетических объектов.

До этого, 17 мая, депутат Верховной рады, экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко рассказал, что в настоящее время страна лишилась примерно 90% всех мощностей тепловых электростанций. По его данным, из 8 тыс. станций работает только 800, то есть десятая часть.

19 мая компания «Укрэнерго» предупредила, что ограничения в подаче электроэнергии по стране продлятся еще несколько месяцев. С 20 мая на Украине действует график почасовых отключений.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

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