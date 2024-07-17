В Харьковской области сообщили о повреждении более 700 энергообъектов

В Харьковской области с начала конфликта на Украине в феврале 2022 года повреждено более 700 энергетических объектов. Об этом 17 июля сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

«На территории Харьковской области было повреждено или уничтожено более 700 объектов электроснабжения и более 8 тыс. км электросетей», — цитирует его агентство «Укринформ».

Синегубов также отметил, что в настоящее время в регионе по-прежнему действуют графики отключения света. В некоторых районах области у жителей отсутствует электроэнергия по восемь и более часов.

До этого, 17 мая, депутат Верховной рады, экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко рассказал, что в настоящее время страна лишилась примерно 90% всех мощностей тепловых электростанций. По его данным, из 8 тыс. станций работает только 800, то есть десятая часть.

19 мая компания «Укрэнерго» предупредила, что ограничения в подаче электроэнергии по стране продлятся еще несколько месяцев. С 20 мая на Украине действует график почасовых отключений.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности — на Крымском мосту.