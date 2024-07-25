ЦАХАЛ сообщила об обнаружении тел пяти заложников в туннелях ХАМАС

В секторе Газа в глубинах туннелей ХАМАС в самом центре города Хан-Юнис Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила тела пяти израильских заложников, захваченных палестинскими радикалами 7 октября. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает агентство Reuters.

«Тела заложников были спрятаны в разветвленном туннеле длиной около 200 м и примерно в 20 м под землей», — цитирует агентство заявление ЦАХАЛ.

По их данным, тела принадлежат воспитательнице детского сада и четырем солдатам-резервистам, которые пытались отразить атаку ХАМАС. Как именно погибли заложники, не сообщается.

Ранее, 20 июня, сообщалось, что власти США оценивают количество остающихся в живых заложников ХАМАС в секторе Газа в 50 человек, а 66 считают погибшими. Отмечалось, что число погибших заложников растет из-за условий их содержания в сочетании с полученными ими травмами и ранее существовавшими заболеваниями.

До этого, 13 июня, член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что количество остающихся в живых заложников движения не известно никому. По его словам, любая сделка по их освобождению должна включать гарантии постоянного прекращения огня и полного вывода израильских войск из сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 3 июня заявил о готовности временно приостановить операцию в Газе, чтобы освободить удерживаемых в регионе заложников. Он отметил, что операция не будет прекращена до тех пор, пока не будет уничтожен «военный и правительственный потенциал» палестинского движения ХАМАС, а заложники не будут освобождены.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.