Глава Пентагона сообщил о двойном усилении инвестиций США в АТР

США в текущем году увеличили свои инвестиции в военное строительство в Индо-Тихоокеанском регионе почти в два раза по сравнению с 2023 годом, планомерно усиливая там свою позицию. Об этом 25 июля заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«США практически удвоили свои инвестиции в военное строительство в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 фискальном году по сравнению с прошлым. Наши отношения с Австралией и Индией крепче, чем когда-либо. Мы улучшили наши отношения с Вьетнамом, Индонезией, Сингапуром, Папуа – Новой Гвинеей и многими другими», — констатировал он на брифинге.

Кроме того, в Японии США находятся в процессе размещения своего прибрежного полка военно-морских сил (ВМС) — самой продвинутой части корпуса морской пехоты.

«Всего несколько недель назад мы объявили план о размещении в Японии наших самых продвинутых тактических самолетов — результат инвестиций на $10 млрд», — сообщил Остин.

До этого, 22 июля, американский Госдепартамент сообщил, что готов использовать любые средства, включая ядерное оружие, для выполнения обязательств по обеспечению безопасности Японии. Помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк отметил, что подобная мера может стать результатом растущих беспрецедентных угроз в регионе.

Ранее, 30 июня, МИД КНДР предупредил о риске образования «азиатской версии НАТО» из-за сотрудничества США с Японией и Южной Кореей в оборонной сфере. В северокорейском ведомстве осудили проведение трехсторонних военных учений Freedom Edge и подчеркнули, что они нагнетают напряженность в регионе, будучи нацелены в основном на оказание давления на Дальний Восток России и Китай.

2 июня министр обороны Канады Уильям Блэр заявил, что страна присоединится к инициативе США по укреплению военно-промышленной сферы в АТР. До этого министр обороны США Ллойд Остин 31 мая представил «заявление о принципах укрепления сотрудничества в военно-промышленной сфере в Индо-Тихоокеанском регионе» с союзниками Вашингтона.

Ранее, 6 мая, посол по особым поручениям МИДа Григорий Машков заявил, что планы США разместить ракеты в АТР спровоцируют РФ принять меры. Он отметил, что при размещении американского оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе Россия будет вынуждена отреагировать на новые угрозы безопасности и примет все необходимые меры для защиты страны.