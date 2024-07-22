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В Госдепе заявили о готовности США прибегнуть к ЯО для защиты Японии

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Фото: Global Look Press/Sra Zachary Wright
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США готовы использовать любые средства, включая ядерное оружие, для выполнения обязательств по обеспечению безопасности Японии. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил американский Госдепартамент.

«Наши обязательства по договору безопасности перед нашими японскими союзниками нерушимы, и мы полны решимости использовать все имеющиеся в распоряжении Америки средства, включая ядерные, чтобы обеспечить выполнение этих обязательств», — заявил на брифинге помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк. Его слова цитирует сайт Госдепа.

Он добавил, что подобная мера может стать результатом растущих беспрецедентных угроз в регионе.

«Мы углубляем наши двусторонние отношения, мы расширяем наши союзнические и партнерские отношения, которые достигли беспрецедентных высот, и мы вместе создаем сеть взаимоукрепляющих партнерств», — заявил Критенбринк.

Брифинг был приурочен к предстоящему турне госсекретаря США Энтони Блинкена по Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР). Госсекретарь за время поездки планирует посетить Лаос, Японию, Филиппины, Сингапур и Монголию.

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Ранее, 30 июня, МИД КНДР предупредил о риске образования «азиатской версии НАТО» из-за сотрудничества США с Японией и Южной Кореей в оборонной сфере. В северокорейском ведомстве осудили проведение трехсторонних военных учений Freedom Edge и подчеркнули, что они нагнетают напряженность в регионе, будучи нацелены в основном на оказание давления на Дальний Восток России и Китай.

2 июня министр обороны Канады Уильям Блэр заявил, что страна присоединится к инициативе США по укреплению военно-промышленной сферы в АТР. До этого министр обороны США Ллойд Остин 31 мая представил «заявление о принципах укрепления сотрудничества в военно-промышленной сфере в Индо-Тихоокеанском регионе» с союзниками Вашингтона.

Ранее, 6 мая, посол по особым поручениям МИДа Григорий Машков заявил, что планы США разместить ракеты в АТР спровоцируют РФ принять меры. Он отметил, что при размещении американского оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе Россия будет вынуждена отреагировать на новые угрозы безопасности и примет все необходимые меры для защиты страны.

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