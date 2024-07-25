В NASA не смогли назвать сроки возвращения корабля Starliner с МКС

Дата возвращения корабля CST-100 Starliner американской корпорации Boeing с двумя астронавтами Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с Международной космической станции (МКС) на Землю пока неизвестна. Об этом в четверг, 25 июля, сообщил менеджер программы полетов Стив Стич.

«Сегодня у нас нет для вас громкого объявления, касающегося даты возвращения», — заявил он на пресс-конференции.

Стич добавил, что с космическим кораблем после возникших проблем с его отстыковкой от станции есть значительный прогресс, но назвать дату полета они пока еще не готовы.

Запуск корабля был осуществлен 5 июня с мыса Канаверал в штате Флорида после того, как дважды переносился. Планировалось, что после стыковки с МКС астронавты пробудут на орбитальной станции восемь дней.

6 июня корабль CST-100 Starliner с двумя астронавтами на борту пристыковался к МКС. Астронавтами, отправившимися в космос, стали Бутч Уилмор и Суни Уильямс.

Позднее, 14 июня, стало известно, что космический корабль Starliner, который доставил двух астронавтов на МКС, не смог отстыковаться от нее после того, как на нем было обнаружено несколько неисправностей. Кроме утечек гелия во время полета Starliner отказали четыре двигателя. Эксперты заявили, что NASA, возможно, потребуется начать спасательную операцию, а это станет еще одним ударом для компании Boeing, которая сталкивается с целым рядом проблем, связанных с ее коммерческими самолетами.

Месяц спустя, 11 июля, сообщалось о том, что NASA и компания Boeing рассматривают середину августа в качестве крайней возможной даты возвращения на Землю корабля Starliner, который застрял на орбите из-за технических неполадок. Было отмечено, что, согласно предварительным расчетам, заряда батарей космического корабля должно хватить до этого времени.