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В Польше заявили об угрозе для жителей Староконстантинова на Украине из-за F-16

Interia: стоянка F-16 на аэродроме Староконстантинова несет угрозу его жителям
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Фото: commons.wikimedia.org
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Размещение американских истребителей F-16 на аэродроме города Староконстантинов в Хмельницкой области на западе Украины сделает город фактором угрозы для местных жителей, поскольку он станет важной целью российской армии. Об этом в четверг, 25 июля, пишет польский портал Interia.

Автор статьи отмечает, что военная авиабаза в Староконстантинове располагается в непосредственной близости от жилой застройки.

«Жители опасаются, что прибытие F-16, если они будут базироваться на соседнем аэродроме, увеличит интенсивность бомбардировок», — добавляет он.

Официально власти Украины не уточняют, где конкретно будут парковаться F-16, однако источники СМИ среди западных военных сообщили, что Староконстантинов считается одной из лучших локаций.

«В этом аэропорту еще со времен СССР остались бетонные и частично заглубленные ангары для самолетов, которые могли бы успешно защищать F-16 от угроз с воздуха», — написано в материале.

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Днем ранее главком украинской армии Александр Сырский заявил, что полученные Украиной истребители F-16 будут находиться в 40 км от линии фронта, чтобы не быть сбитыми российскими войсками. Он рассказал, что F-16 укрепят противовоздушную оборону (ПВО) Украины и позволят более эффективно отражать российские крылатые ракеты, однако им нельзя будет подлетать ближе чем на 40 км к линии фронта, чтобы не быть сбитыми.

18 июля украинский лидер Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, заявил в интервью телеканалу BBC, что на Украину так и не пришли обещанные Западом истребители F-16.

10 июля президент США Джо Байден, нидерландский премьер Дик Схооф и глава датского правительства Метте Фредериксен заявили, что Вооруженные силы Украины смогут использовать истребители, переданные Соединенными Штатами, Нидерландами и Данией. Также американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что эти истребители появятся в небе над Украиной этим летом.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года РФ объявила после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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