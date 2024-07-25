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Выработка электроэнергии на Украине снизилась из-за повреждения сети

Галущенко: генерирующий объект снизил выработку из-за повреждения сети
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На Украине один из генерирующих объектов снизил выработку электроэнергии из-за повреждения электросети объектов. Об этом 25 июля в своем Telegram-канале сообщил глава министерства энергетики страны Герман Галущенко.

«Ограничивается производство электроэнергии на одном из крупных генерирующих объектов», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, причиной ограничения работы стали взрывы. Энергетики работают над решением проблемы, заверил он.

Темное пятно: как устроена энергосистема Украины
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Ранее, 22 июля, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об уничтожении около 70% энергомощностей Украины. Он также заявил о намерении призвать глав МИД ЕС предоставить больше поддержки Украине, чтобы восстановить или заместить мощности по генерации энергии.

17 июля газета The New York Times сообщила, что разрушенная украинская энергетическая система столкнулась с аномальной жарой, которая может привести к ее полному развалу. Для того чтобы предотвратить крах сети, власти ввели массовые отключения света. Согласно данным издания, большинство объектов находится без электроэнергии в течение 10 часов в день.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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