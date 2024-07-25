Нетаньяху подарил спикеру палаты представителей статуэтку из палестинской шрапнели

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон получил в подарок от израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху статуэтку из осколков, собранных после атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом 25 июля сообщило издание The Hill.

Встреча прошла в среду, 24 июля, когда Нетаньяху приехал в Вашингтон, чтобы выступить с речью на заседании американского конгресса. Подарками политики обменялись до начала выступления Нетаньяху.

Израильский премьер получил в подарок коллекцию документов и писем из Национального архива, которую ранее никогда не видел. В коллекции есть письмо его отца — историка Бенциона Нетаньяху.

Джонсон получил в подарок скульптуру голубя, летящего над Израилем, сделанную из шрапнели снарядов ХАМАС.

В ходе своего выступления в конгрессе Нетаньяху заявил, что предлагает США создать аналогичный НАТО новый альянс на Ближнем Востоке, который будет направлен против «иранской угрозы». Он напомнил, что Североатлантический альянс был создан во время Второй мировой войны с целью объединения усилий для коллективной обороны.

Речь политика раскритиковала экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она призвала Нетаньяху сосредоточиться на заключении сделки по перемирию в Газе и освобождению заложников.

Посещение США Нетаньяху вызвало волну пропалестинских митингов в Вашингтоне. Так, 23 июля полиция Капитолия задержала группу пропалестинских протестующих в здании конгресса.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.