Боевая отдача: Путин заявил о рисках обострения ситуации на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению и уже напрямую затрагивает Сирию. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на встрече с президентом республики Башаром Асадом в Кремле. Эскалация и формирование «северного фронта» Израиля на границе с САР, по оценкам экспертов, уже привели к усилению боевой активности на этих направлениях. Сирийский лидер подчеркнул, что приехал на встречу с Владимиром Путиным, в том числе чтобы обсудить развитие событий. Востоковеды предупреждают: угроза может вырасти из-за набирающей обороты конфронтации между Израилем и Ираном, чьи формирования действуют в арабских государствах, включая САР. Наиболее вероятно, лидеры затронули и возможные переговоры между Турцией и Сирией. О чем Башар Асад мог попросить Владимира Путина за закрытыми дверями — в материале «Известий».

Как конфликт на Ближнем Востоке сказывается на ситуации в Сирии

Владимир Путин вечером 24 июля встретился в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом. Глава республики неоднократно посещал Россию — в 2015-м, 2017-м, 2018-м, а также 2021-м. В последний раз лидеры виделись больше года назад — в марте 2023-го, еще до октябрьских событий на Ближнем Востоке и эскалации палестино-израильского конфликта. Российский лидер поинтересовался мнением своего коллеги о происходящих событиях и развитии ситуации в регионе.

«Учитывая все те события, которые происходят в мире в целом и в евразийском регионе, наша сегодняшняя встреча представляется весьма важной для обсуждения всех деталей развития этих событий, для обсуждения возможных перспектив и сценариев», — сказал Башар Асад.

Президент Сирии Башар Асад во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

«К сожалению, она (ситуация. — «Известия») имеет тенденцию к обострению, мы это видим. Это касается и Сирии напрямую», — заметил Владимир Путин.

САР уже вовлечена в этот конфликт: часть территории страны — Голанские высоты — оккупирована Израилем и США признали их его территорией, напомнил научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

— Сирия среди всех арабских стран, приграничных с еврейским государством, никогда не признавала его и находится с ним буквально в состоянии войны уже много десятилетий. Конечно, обострение в зоне палестино-израильского конфликта, формирование так называемого северного фронта у Израиля, на границе с Сирией и Ливаном, привело к усилению боевой активности на этих направлениях и рискует усилиться еще, — считает он.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сирии Башаром Асадом Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Израиль активно наносит удары по территории Сирии, этот вопрос, по мнению экспертов, также мог обсуждаться за закрытыми дверями. Угроза напрямую связана и с военно-политической конфронтацией между Израилем и Ираном, у которого сильные связи с арабскими государствами: Сирией, Ираком и Ливаном, где действуют союзные Ирану шиитские военизированные формирования. Они и подвергаются регулярным ударам со стороны еврейского государства.

— Мы помним удар израильтян по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске в нарушение всех норм международного права. Это всё ведет не к успокоению на Ближнем Востоке, а наоборот — к эскалации напряженности. И это чревато рисками возникновения в регионе большой войны. Поэтому лидеры, наиболее вероятно, это и обсуждали: необходимость держать ситуацию в сфере особого внимания и отслеживать все процессы, потому что они не могут не вызывать озабоченности у России, у которой плотные связи с Ближним Востоком, — добавил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Матвеев.

Какую роль сыграла Россия в урегулировании сирийского кризиса

Произошедший визит совпал с юбилеем установления дипломатических отношений между странами — 80 лет. Примечательно, что эксперты единогласно характеризуют связи между Москвой и Дамаском не просто как дружеские или партнерские, а фактически как братские, началом этого послужила помощь России в сирийском конфликте.

Напомним, что кризис в САР до сих пор считается одним из самых серьезных вызовов в современной мировой истории. В марте 2011 года на волне «арабской весны» противостояние между правительством Башара Асада и оппозицией перешло в стадию вооруженного сопротивления. Следом конфликт вышел за пределы страны, в него оказались вовлечены и другие государства региона. В 2015-м Башар Асад обратился к России с просьбой о военной помощи, и Москва не отказала в ней. Активная фаза военной операции Вооруженных сил РФ продолжалась до конца 2017 года.

Истребитель ВКС РФ Су-30СМ во время вылета с авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия. 2016 год Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«В ходе прошедших десятилетий наши страны прошли очень сложные испытания. И, конечно же, эти десятилетия стали свидетелями сложных трансформационных процессов внутри наших стран. Однако за все эти десятилетия отношения между нашими странами сохраняли свой доверительный уровень, и это показатель зрелости наших народов», — заявил Башар Асад на встрече с Владимиром Путиным.

Международное сообщество предпринимало несколько попыток достичь политического урегулирования в Сирии, в частности были проведены венские и женевские переговоры. Однако наиболее эффективной стала серия встреч в Астане. С января по октябрь 2017 года в казахстанской столице было проведено несколько раундов по сирийскому урегулированию — они получили название «астанинский формат». Одним из главных военных итогов стала договоренность о создании Россией, Ираном и Турцией как гарантами перемирия в Сирии трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в САР.

Дальний морской поход отряда боевых кораблей Северного флота РФ к берегам Сирии. 2017 год Фото: ТАСС/Андрей Лузик

По словам Григория Лукьянова, именно российское военное присутствие в первую очередь стало ключевой гарантией сохранения САР как государства. Москва также играет большую роль в поддержке Дамаска. К примеру, возобновление отношений Сирии с арабскими странами, а также ее возвращение в Лигу арабских государств в 2023 году (членство республики было аннулировано в 2011-м) стали важным результатом действий российской дипломатии.

В чем сложность отношений Сирии и Турции

В 2011 году восставших против Башара Асада поддержала Анкара. Однако в первые месяцы кризиса Турция, решив показать себя как регионального лидера, предпринимала попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем и лично договориться с Асадом провести необходимые реформы. Компромисса между политическими силами САР найти не удавалось, и Турция перешла к двоякой позиции по отношению к сирийскому кризису, сказал востоковед Артем Ткачев. Анкара уже более осторожно продолжила поддерживать контакты с Башаром Асадом, не призывала его уйти и настаивала на том, что посткризисное устройство Сирии во многом останется прежним, как и до начала конфликта.

Тем не менее уже летом 2011 года в Стамбуле был создан сирийский национальный совет — это объединение оппозиционных партий, целью которых прямо провозглашалось свержение режима Башара Асада. И именно в Турции тогда же прошла конференция за перемены в САР, началось формирование так называемой сирийской свободной армии. По мере развития событий Турция занимала более жесткую позицию — это осложнялось тем, что Башар Асад окончательно отказался от плана по реформированию страны на условиях протестующих и принял решение бороться с вооруженной оппозицией, отметил Артем Ткачев.

Солдаты сирийской армии на линии фронта возле города Кесаб, захваченного исламистами на сирийско-турецкой границе. 2014 год Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

Такое поведение Турции было воспринято как предательство для официальных властей Сирии, напомнили эксперты. До начала «арабской весны» Дамаск и Анкара были весьма близки: в 2010 году товарооборот двух стран превышал $1,8 млрд, а Турция была крупнейшим торговым партнером САР. Однако в 2012-м страны разорвали дипотношения. В рамках поиска политического решения конфликта Россия выступала посредником во взаимоотношениях между Турцией и Сирией.

Сегодня турецкие войска присутствуют на территории Сирии и поддерживают часть групп оппозиции в так называемой идлибской зоне деэскалации. Созданная в 2017–2018 годах как временная мера, она превратилась в долгосрочную проблему и угрозу территориальной целостности Сирии. Сирийское руководство видит в этом именно ту политику, которую проводит Турция с 2011 года — поддержка Анкарой сирийской оппозиции, пояснил Григорий Лукьянов.

Военнослужащий сирийской армии в провинции Хама. 2015 год Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин

Однако в последние годы, будучи участником астанинского формата с Ираном и Россией, Турция постепенно смягчала свою позицию по отношению к Сирии. Она начала снижать градус критики и сокращать военную и экономическую поддержку оппозиции на территории Идлиба. Однако важной проблемой для Анкары остаются сирийские беженцы, которых на территории республики всего около 4,5 млн человек, а также отсутствие готовности Дамаска гарантировать их безопасность, заметил Григорий Лукьянов. Напомним, что война в Сирии вызвала массовую миграцию сирийцев в разные страны. Согласно данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, на 1 декабря 2018 года в 45 государствах находились 6,6 млн только официально зарегистрированных переселенцев из Сирии.

На этом фоне внимание СМИ приковано к возможной встрече Башара Асада с Реджепом Эрдоганом, которая якобы может пройти в августе в Москве. Вопрос организации контактов между представителями Турции и Сирии находится на повестке дня в России, подтвердил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Башар Асад уже заявил, что Дамаск открыт для всех инициатив, направленных на улучшение отношений с Турцией, если этот процесс будет основываться на уважении суверенитета и стремления сирийского государства восстановить его на всей территории страны. Эрдоган также подтвердил готовность к возобновлению дипломатических отношений с Дамаском. Наиболее вероятно, визит Башара Асада в РФ как раз и указывает на возможную подготовку к встрече лидеров Турции и Сирии в Москве, предполагает Артем Ткачев. К слову, ранее Кремль неоднократно заявлял и о готовящейся поездке Владимира Путина в Анкару.

Участники заседания совместной оперативной группы по сирийскому урегулированию на международной встрече в Астане. 2017 год Фото: РИА Новости/Болат Шайхинов

— Важно, что оба лидера публично заявили о готовности. Россия оказывала и будет оказывать содействие в нормализации отношений между Турцией и Сирией, потому что это важно для деэскалации напряженности на Ближнем Востоке. РФ продолжит дипломатические усилия в этом направлении. Мы исходим из того, что необходимо учитывать и законные интересы сирийской стороны. РФ последовательно поддерживает все усилия Дамаска по полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности. Известно, что турецкие войска находятся на территории Сирии без приглашения со стороны законного правительства в Дамаске, — сказал Игорь Матвеев.

Впрочем, внутри обеих стран есть как сторонники этого сближения — это в первую очередь люди, которые видят в этом возможность для экономического роста, — так и противники. В Турции, к примеру, после выборов 2023-го стали сильны позиции крайне правых в парламенте и правительстве, в Сирии — проиранских групп, которые также не стремятся выстраивать конструктивные отношения с Анкарой. Они выступают за то, чтобы переходить к этому шагу только после безусловного вывода турецких войск и полного уничтожения оппозиции с восстановлением территориальной целостности Сирии.

Как растут экономические связи Москвы и Дамаска

Впрочем, несмотря на такие крепкие связи Москвы и Дамаска, сторонам еще есть над чем работать. В частности, речь идет об экономическом сотрудничестве. Сирия находится под давлением санкций, и это мешает деятельности российских компаний и бизнеса, даже несмотря на политическую поддержку и гарантии со стороны центрального правительства, отмечают эксперты. На это намекнул и российский лидер.

«Что касается наших торгово-экономических связей, здесь вопросов очень много тоже. Есть перспективные направления», — заметил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Существуют как двусторонние проекты, так и многосторонние, связанные и с развитием транспортной инфраструктуры, обратил внимание Игорь Матвеев.

— В частности, обсуждается вопрос о реконструкции сирийской железнодорожной сети, чтобы соединить Сирию с Ираком, с Ираном, чтобы это всё коррелировалось с теми планами логистических коридоров, которые сегодня обсуждаются, и для очень важного для России коридора «Север – Юг», — заметил он.

Наиболее вероятно, закрытая часть переговоров могла касаться и стратегических планов, среди которых энергетическое сотрудничество, считает Артем Ткачев. По его словам, сегодня в Сирии остро стоит вопрос нехватки энергетики и, скорее всего, Башар Асад обозначил свою просьбу об участии России в его решении. При этом в Кремле заявили, что никаких документов на переговорах подписано не было.