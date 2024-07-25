DM сообщила о рождении в Индии ребенка с двумя лицами и парным набором конечностей
В индийском штате Уттар-Прадеш родился ребенок с двумя лицами и парным набором конечностей. Об этом сообщила 24 июля газета Daily Mail (DM).
Уточняется, что младенец появился на свет в местной больнице. У него было два лица, четыре ноги и четыре руки. Младенец прожил пять часов и скончался.
«Персонал больницы и жители деревни были потрясены, обнаружив, что ребенок родился сросшимся с другим телом, которое не было полностью развито. В результате ребенок появился на свет с двумя парами лиц, ног и рук», — указали авторы статьи.
Отмечается, что данная патология является крайне редкой и не имеет точного названия.
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