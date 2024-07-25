L’Équipe сообщила о жалобе спортсменов на нехватку еды в олимпийской деревне в Париже

Во Франции спортсмены, приехавшие для участия в летней Олимпиаде и проживающие в олимпийской деревне, пожаловались на недостаток продуктов питания. Об этом сообщила 24 июля газета L'Equipe.

Также добавляется, что участники Олимпийских игр-2024 выразили недовольство в связи с медленной скоростью пополнения запасов ряда продуктов, например мяса на гриле и куриных яиц. Они пользуются особенно большим спросом среди спортсменов.

«Всё больше и больше спортсменов стекаются в олимпийскую деревню, что усиливает давление на предложение общественного питания и цепочку поставок. По нашей информации, некоторые спортсмены жаловались на количество предлагаемой еды, которую они считали недостаточным <...>, или на скорость пополнения запасов некоторых продуктов», — указали авторы статьи.

Согласно данным издания, организаторы Игр начали контролировать выдачу определенной еды. Кроме того, они увеличили объемы продуктов, чтобы «удовлетворить потребности спортсменов».

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее корреспондент «Известий» Виталий Чащухин рассказал, что первый день Олимпийских игр – 2024 в Париже в среду, 24 июля, ознаменовался протестами из-за сборной Израиля и усиленных отрядов полиции. По словам журналиста, в Париже нет никакого олимпийского перемирия: улицы осветились фаерами, а возле стадиона проходят задержания «подозрительных» лиц.

Также во французских городах разворачивают настоящую травлю, на улицах появляются антиизраильские плакаты. Политики на митингах в открытую призывают вообще не допускать этих спортсменов до Олимпийских игр.

До этого, 20 июля, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что после введения в Париже пропускного режима в преддверии открытия Олимпийских игр город стал похож на тюремный лагерь. По его словам, говорившие с ним полицейские признали абсурдность многократных проверок граждан.

В тот же день сообщалось, что участниками летних Олимпийских игр в Париже должны стать 15 российских спортсменов, однако в заявках могут произойти корректировки, уточнил спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл. Он также отметил, что ему «приятно видеть» делегацию РФ под нейтральным флагом в олимпийской деревне.