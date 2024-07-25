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CrowdStrike подарила сотрудникам карты на $10 за переработки из-за сбоя

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Фото: Global Look Press/Eduardo Parra
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Американская IT-компания CrowdStrike предложила своим сотрудникам подарочные карты на $10 в качестве извинений за переработки из-за глобального сбоя, произошедшего 19 июля. Об этом 25 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо представителя компании Дэниэла Бернарда.

«Мы понимаем, что из-за инцидента 19 июля была проделана дополнительная работа. И за это мы выражаем нашу искреннюю благодарность и приносим извинения за причиненные неудобства», — написано в сообщении.

Бернард извинился перед сотрудниками, работающими в сфере информационной безопасности, и ИТ-специалистами и поблагодарил их за переработки, связанные с восстановлением систем клиентов. В письме был подарочный код для сервиса доставки еды Uber Eats.

«Чтобы выразить нашу признательность, ваша следующая чашка кофе или поздний перекус — за наш счет!» -— написал Бернард.

Сбой Microsoft: по всему миру заблокирована работа аэропортов и банков
Неполадки в системе затронули сотни отраслей, деятельность многих корпораций приостановлена

Массовый сбой в работе Microsoft произошел 19 июля. Это было связано с ошибкой в обновлении программного обеспечения по безопасности компании CrowdStrike. Пользователи жаловались на появление «синего экрана смерти» на устройствах с Windows 10. Кроме того, сбои произошли в работе банков, авиакомпаний, аэропортов, а также супермаркетов и СМИ по всему миру.

20 июля в Microsoft рассказали, что проблемы затронули 8,5 млн устройств с Windows, что составляет менее 1% всех компьютеров с этой операционной системой.

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