Один человек погиб и двое пострадали при обстреле ВСУ Шебекино

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Шебекино в Белгородской области один человек погиб и двое пострадали. Об этом 25 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Случилась беда...От полученных ранений мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибшего», — написал он в Telegram-канале.

Гладков уточнил, что двух пострадавших в результате обстрела города со стороны ВСУ доставили в местные медучреждения. Им оказали необходимую медицинскую помощь, а затем отпустили домой.

В результате атаки также были повреждены два многоквартирных дома, легковой автомобиль и производственные помещения промышленного предприятия. Кроме того, посечен фасад коммерческого объекта.

На данный момент оперативные службы города Шебекино работают на местах происшествий. Информация о последствиях в результате обстрела со стороны ВСУ уточняется.

Ранее, 22 июля, женщина, получившая тяжелые ранения полторы недели назад после обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области, скончалась. Гладков выразил соболезнования ее родным и близким.

21 июля из-за обстрелов ВСУ Шебекино пострадали девять человек. Также были повреждены 18 частных домов и 15 автомобилей, уничтожен один дом и сгорели две машины.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.