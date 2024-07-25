Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил подготовить план строительства национального центра «Россия»
Мир
Трамп обошел Камалу Харрис по опросам в колеблющихся штатах
Мир
В США заявили о готовности обсуждать с РФ контроль над вооружениями
Мир
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Политика
В Госдуме высказались о сбалансированности длинных выходных
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Мир
Избиратели обвинили Камалу Харрис в сокрытии правды о здоровье Байдена
Армия
Силы ПВО уничтожили и перехватили шесть БПЛА над двумя регионами РФ за ночь
Политика
В СМИ назвали причину стремления Турции вступить в БРИКС
Общество
Синоптик рассказал о погоде на выходные в Москве
Армия
Сержант Гарифулин с беспилотника разгромил группу готовивших нападение боевиков ВСУ
Мир
Байден обсудил с Нетаньяху ход переговоров о перемирии в секторе Газа
Армия
Артиллеристы расчета РСЗО «Ураган» забросали ВСУ листовками с призывами сдаться
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Армия
Минобороны показало боевую работу снайперских пар новороссийских десантников
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Общество
«Известия» узнали детали расследования подрыва авто военнослужащего в Москве
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш

Один человек погиб и двое пострадали при обстреле ВСУ Шебекино

Гладков:: один человек погиб и двое пострадали в результате атак ВСУ на Шебекино
0
Фото: Telegram/Настоящий Гладков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Шебекино в Белгородской области один человек погиб и двое пострадали. Об этом 25 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Случилась беда...От полученных ранений мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибшего», — написал он в Telegram-канале.

Гладков уточнил, что двух пострадавших в результате обстрела города со стороны ВСУ доставили в местные медучреждения. Им оказали необходимую медицинскую помощь, а затем отпустили домой.

В результате атаки также были повреждены два многоквартирных дома, легковой автомобиль и производственные помещения промышленного предприятия. Кроме того, посечен фасад коммерческого объекта.

На данный момент оперативные службы города Шебекино работают на местах происшествий. Информация о последствиях в результате обстрела со стороны ВСУ уточняется.

Война с гражданскими: боевики ВСУ вновь обстреляли Белгород западным оружием
Кто ответит за кровавый теракт против мирных россиян

Ранее, 22 июля, женщина, получившая тяжелые ранения полторы недели назад после обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области, скончалась. Гладков выразил соболезнования ее родным и близким.

21 июля из-за обстрелов ВСУ Шебекино пострадали девять человек. Также были повреждены 18 частных домов и 15 автомобилей, уничтожен один дом и сгорели две машины.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024