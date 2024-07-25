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Антонов указал на попытки ФБР отвлечь внимание от противоречий в США

Антонов: обвинениями против России ФБР отвлекает внимание от противоречий в США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Директор ФБР Кристофер Рэй привычно для США пытается перебросить нерешенные проблемы с больной головы на здоровую, но вместо поиска виноватых ему стоит посмотреться в зеркало. Об этом 25 июля сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Рэй заявил 24 июля на слушаниях в юридическом комитете палаты представителей, что «ФБР обнаружило, как российское правительство якобы «продолжает хотеть влиять и различными способами вмешиваться в нашу демократию, в наш избирательный процесс», приводит его слова CBS News.

«Вновь очевидны попытки разыграть «российскую карту» для оправдания собственной провальной деятельности. Заявление Рэя — очередной и, надо сказать, неудачный образчик политики переваливания проблем «с больной головы на здоровую», — приводит комментарий дипломата Telegram-канал посольства РФ в Вашингтоне.

Антонов счел понятным желание представителей администрации США отвлечь внимание рядовых граждан от своих промахов и многочисленных внутренних противоречий в Америке, которые заметно обострились в последнее время, но Россия категорически отвергает инсинуации в свой адрес.

РФ никогда не вмешивалась в демократические процессы и всегда уважала выбор американского народа, подчеркнул он.

«Так было раньше, так будет и в ходе нынешней президентской гонки. Для поиска виновных в проблемах США господину Рэю рекомендуем посмотреть на отражение в зеркале», — резюмировал посол Антонов.

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16 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутриполитические процессы США. Он добавил: когда в США в ходе предвыборной кампании начинает превалировать насилие, это является предметом озабоченности всего мира, включая Россию.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в выборы президента США 2016 года, когда главой Белого дома стал Дональд Трамп. Сам он в апреле 2024 года заявил, что демократы заплатили миллионы долларов с целью обвинить его в связях с Россией.

В том же месяце президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия не мешает ходу проведения выборов в США и готова к сотрудничеству с любым президентом, которому окажет доверие американский народ.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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