Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутриполитические процессы в США. Об этом 16 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит, потому что это крупнейшая экономика мира, самая мощная военная страна, которая тратит бешеные деньги, больше, чем все другие страны вместе взятые, на министерство обороны», — рассказал он телеканалу «Звезда». Беседа опубликована в Telegram-канале.

По словам Пескова, когда в США в ходе предвыборной кампании начинает превалировать насилие, это является предметом озабоченности всего мира, включая Россию.

Прокомментировал пресс-секретарь президента РФ и слова главы Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, о возможности участия Москвы в следующем «мирном саммите».

Песков подчеркнул, что первое подобное мероприятие не было мирным, потому необходимо понять, что имеет в виду украинский лидер.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в выборы президента США 2016 года, когда главой Белого дома стал Дональд Трамп. Сам он в апреле 2024 года заявил, что демократы заплатили миллионы долларов с целью обвинить его в связях с Россией.

В том же месяце президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия не мешает ходу проведения выборов в США и готова к сотрудничеству с любым президентом, которому окажет доверие американский народ.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.