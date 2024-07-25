Врач рассказал о пользе и вреде крапивы для здоровья

Всего известно более 50 видов крапивы, в России в основном распространены крапива жгучая и крапива двудомная. На протяжении веков они использовались в народной медицине и кулинарии. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов 25 июля рассказал «Известиям», как крапива применяется в современной жизни и кому она может навредить.

Крапива (Urtica dioica) — это многолетнее цветковое растение, широко известное своими жгучими свойствами. Ожоги от крапивы возникают из-за трихом — волосков крапивы, которые под микроскопом похожи на стеклянные ампулы с острыми, но хрупкими концами. Внутри каждой ампулы — коктейль из биологически активных веществ: муравьиной кислоты, гистамина и холина. При соприкосновении с кожей «стеклянные» наконечники легко обламываются и оставляют царапины, через которые в кожу проникает смесь активных ингредиентов. Именно они ответственны за ожог, зуд и покраснение.

Кроме обжигающего коктейля в листьях крапивы содержится много полезных витаминов и минералов.

«В листьях крапивы содержатся витамины A, C и K, а также минералы, такие как железо, кальций, магний. Также в листьях присутствуют полезные антиоксиданты, флавоноиды, каротиноиды. Благодаря такому богатому составу крапива обладает лечебными свойствами. Имеются сведения о возможной пользе крапивы при лечении артрита, доброкачественной гиперплазии предстательной железы, сердечной недостаточности. Крапива уменьшает воспаление, помогает нормализовать артериальное давление и уровень сахара в крови, что особенно важно для людей с сахарным диабетом. Крапива также повышает уровень гемоглобина и оказывает общеукрепляющее действие на иммунную систему», — рассказал врач.

Все эти эффекты, по его словам, достигаются за счет употребления крапивы внутрь в виде отвара или чая. Кроме того, экстракт из листьев крапивы применяется в виде наружных средств (настои, отвары) для ухода за волосами. Отвары и настои из крапивных листьев укрепляют волосяные фолликулы, уменьшают выпадение волос и предотвращают появление перхоти.

Однако, как предупредил специалист, из-за высокого содержания активных ингредиентов крапива подходит не всем. У некоторых людей ее употребление внутрь или в виде наружных средств может привести к аллергической реакции, несварению желудка.

«Тяжелая аллергическая реакция может развиться как на препараты с крапивой в составе, так и на контакт с ее листьями. Как правило, контактная аллергия проявляется сильным зудом и сыпью на коже, также может развиться отек верхних дыхательных путей, который может привести к удушью. Справиться с легкой аллергической реакцией можно при помощи антигистаминных препаратов. Если в течение 10–15 минут после приема препарата состояние не улучшается, нарастает одышка и ухудшается общее самочувствие, поэтому следует немедленно вызвать бригаду скорой медицинской помощи. При употреблении крапивы внутрь может возникнуть раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, из-за чего начинаются изжога, боль в животе, диарея», — объяснил врач.

Крапива в виде препаратов для внутреннего применения противопоказана во время беременности. Дело в том, что она может стимулировать маточные сокращения и привести к преждевременным родам.

«Из-за высокого содержания щавелевой кислоты в крапивных листьях ее не рекомендуется использовать при заболеваниях почек, потому что она может способствовать образованию камней в них. Крапива может усиливать лекарственный эффект некоторых препаратов. Например, ее не рекомендуется применять вместе с мочегонными средствами или кроверазжижающими препаратами. В целом перед использованием любых травяных препаратов следует проконсультироваться с врачом. Только специалист может учесть все особенности здоровья и оценить возможный вред и пользу фитотерапии», — предупредил Иванов.

9 июля врач Иванов рассказал «Известиям», что иван-чай богат витаминами, флавоноидами, фитостеролами, железом, медью и марганцем.