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Врач рассказал о полезных свойствах иван-чая

Врач Иванов: употребление иван-чая способствует росту волос
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Фото: ТАСС/Станислав Тихомиров
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Иван-чай, или кипрей узколистный, — травянистое растение, издавна известное своими целебными свойствами. Эту траву с красивыми розовыми или пурпурными цветами можно встретить на лесных опушках, лугах, вдоль рек и дорог по всей России. О том, чем полезен иван-чай, а также как правильно собирать и заваривать это целебное растение, «Известиям» 9 июля рассказал врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

Иван-чай богат витаминами, флавоноидами, фитостеролами, железом, медью и марганцем.

«В листьях иван-чая много витаминов А, В1, В2, В5, В6, В9, C и РР. В народе растению приписывают немало целебных свойств. Например, считается, что он помогает повысить защитные силы иммунитета, предотвращает преждевременное старение клеток, полезен при заболеваниях ЖКТ, полости рта и горла, помогает справиться со стрессом и улучшить сон благодаря своим седативным свойствам. При этом убедительных научных доказательств, которые подтверждали бы его пользу, пока нет. Единственное, что доказано точно, — это то, что он не содержит кофеина, поэтому может быть альтернативой привычному чаю и кофе», — объяснил врач.

Отвары из иван-чая полезны для волос и кожи головы благодаря своему богатому химическому составу.

«Танины и флавоноиды, содержащиеся в иван-чае, обладают выраженным противовоспалительным эффектом. Они могут уменьшить воспаление и раздражение на коже, ускоряют заживление ран и порезов. Витамины и микроэлементы в составе, такие как железо, медь и магний, укрепляют корни волос, предотвращают их выпадение и стимулируют рост. Считается, что использование отваров из иван-чая в домашнем уходе поможет добиться здорового и ухоженного вида волос. Однако всё индивидуально, кому-то такие народные средства никак не помогут», — сказал он.

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Несмотря на многочисленные полезные свойства, некоторым людям иван-чай следует пить с осторожностью.

«Особых противопоказаний к употреблению иван-чая нет. Но длительное, более месяца, применение может вызвать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. Отвары из иван-чая не рекомендуется употреблять при индивидуальной непереносимости или аллергии, также от него лучше отказаться во время беременности и кормления грудью. Из-за высокого содержания витамина K иван-чай может повышать свертываемость крови, поэтому людям, склонным к тромбозам или принимающим соответствующие лекарственные препараты, пить такой чай можно только после консультации с врачом. Людям с пониженным артериальным давлением тоже следует употреблять иван-чай с осторожностью, так как он может снижать давление», — отметил Иванов.

Чтобы иван-чай сохранил свои полезные свойства, его необходимо правильно собирать и заготавливать. Сбор растения обычно проводят в период цветения, который длится с конца июня до начала августа. Лучше всего собирать иван-чай в сухую и солнечную погоду, вдалеке от дорог и промышленных зон. Срезают верхушки растения с цветами и листьями. Их раскладывают в хорошо проветриваемом помещении и следят за тем, чтобы на сырье не попадали прямые солнечные лучи. Для усиления полезных свойств листья можно ферментировать. Для этого их скручивают и оставляют на несколько часов и только потом сушат. Готовый чай хранят в стеклянных банках в сухом и темном месте.

Заваривать иван-чай следует, соблюдая определенные правила, чтобы максимально сохранить его целебные свойства.

«При классическом рецепте заваривания следует взять 1–2 чайные ложки сухого иван-чая, залить 200 мл кипятка и дать настояться в течение 10–15 минут. Получившийся отвар процедить, можно добавить мед или лимон по вкусу. Начинать лучше с малых порций (30–50 мл), если нет аллергии или несварения желудка, такой травяной чай можно пить ежедневно, но не более 2–3 чашек в день. Длительность приема не должна превышать одного месяца, после чего рекомендуется сделать перерыв на 2–3 недели», — подытожил врач.

3 июля врач-диетолог, заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова рассказала о важности употребления достаточного количества воды и дала советы, как делать это правильно.

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