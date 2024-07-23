Следователь по делу Талькова заявил об отсутствии у обвиняемого мотива убивать певца

У экс-директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана не было мотива на убийство певца, рассказал «Известиям» накануне первого судебного заседания по делу руководитель второго следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Антон Брейдо.

По его словам, убийство Талькова было непреднамеренным — Шляфман стрелял в концертного директора певицы Азизы Игоря Михайлова, но тот увернулся, и пуля попала в Талькова.

«Через руку она ушла в солнечное сплетение, ранение было смертельным, после выстрела Тальков жил минуты две», — рассказал следователь.

Первоначально преступление квалифицировали как убийство по неосторожности. Но такая квалификация, считает Брейдо, была занижена необоснованно, потому что стрелял обвиняемый прицельно.

«На убийство Малахова у него был прямой умысел, а на убийство Талькова — косвенный. Это когда человек понимает, что, стреляя, может ранить или убить кого-то еще. Поэтому в нашей последней квалификации выстрел один, а убийства два», — пояснил следователь.

Первоначально следователи подозревали в убийстве Малахова — бойфренда певицы Азизы, ее охранника, директора и кикбоксера, близкого к криминальным кругам. Но по итогам расследования эта версия была опровергнута.

«Мы ни разу не поймали Малахова на вранье, а Шляфман врал, подговаривал охранников Талькова дать ложные показания. Кроме того, экспертиза доказала, что выстрел был произведен не снизу вверх, а наоборот — сверху вниз. Малахов чисто анатомически не мог его произвести. На правом рукаве рубашки Шляфмана нашли следы выстрела, аналогичные тем, которые были на майке Талькова», — добавил Брейдо.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поверженный в бою: следователь раскрыл новые подробности убийства Талькова