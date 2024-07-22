СМИ назвали место учебы устроившего пожар в квест-комнате в Махачкале аниматора

Задержанный в Махачкале аниматор квеста, в ходе которого при возникшем пожаре погибли две девушки, учится в пожарно-спасательном колледже. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах Республики Дагестан.

По его информации, молодой человек является студентом технического пожарно-спасательного колледжа Махачкалы.

Ранее в этот день в МЧС сообщили, что два человека пострадали в результате пожара в квест-клубе в Махачкале. Двух девушек госпитализировали, но спасти их не удалось. Сообщалось, что погибшим было 19 и 25 лет, одна из них получила ожоги 97% тела.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц»). Позже аниматора квеста задержали. Выяснилось, что во время игры молодой человек поджег перчатку и бросил ее на пол, она попала на емкость с бензином, и в помещении произошел пожар.