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На Кипре 26 человек попали в больницу после утечки хлора в гостинице

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Фото: Philenews
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В результате утечки хлора в отеле города Пафос на Кипре 26 человек попали в больницу, сообщает 22 июля местное издание Philenews.

«Проблема возникла во время технического обслуживания бассейна рабочим, в результате чего произошла химическая реакция, а пары вызвали проблемы с кожей и дыхательными путями у присутствующих рядом», — говорится в материале.

Уточнялось, что сотрудник в целях экономии воды смешал два типа химических жидкостей.

В результате в больницу обратились 26 человек, 14 из них — несовершеннолетние.

Полиция проводит расследование случившегося.

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Ранее, 20 июля, стало известно об отравлении газом пяти россиян в отеле Sealight Resort в турецком городе Кушадасы. В посольстве РФ в Турции рассказали «Известиям», что всех пострадавших уже выписали из больницы. В дипведомстве также уточнили, что бойлер нагрева горячей воды сломался в отеле еще 18 июля, в результате чего и произошла утечка газа.

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