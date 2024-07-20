Посольство РФ в Турции прокомментировало данные об отравлении россиян газом в отеле

В отеле Sealight Resort в турецком городе Кушадасы пятеро россиян отравились газом из-за сломанного бойлера. Как рассказали «Известиям» в посольстве РФ в Турции в субботу, 20 июля, всех пострадавших уже выписали из больницы.

В дипведомстве сообщили, что еще 18 июля в отеле сломался бойлер нагрева горячей воды, произошла утечка газа.

«Пострадало пятеро российских граждан. Они были направлены в больницу, где им оказали необходимую помощь. Всех уже выписали. Гражданам предоставили другие номера», — уточнили в посольстве, отметив, что на данный момент ни у кого нет жалоб.

Ранее, 7 июня, сообщалось, что на Камчатке в цехе одного из предприятий поселка Озерновский в результате пожара пострадал один человек от отравления продуктами горения. Его госпитализировали. В ликвидации возгорания принимали участие девять сотрудников и две единицы техники ПСЧ (пожарно-спасательной части) Усть-Большерецка.