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Информация о планируемых для россиян трансляциях ОИ-2024 исчезла с сайта МОК

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Фото: REUTERS/Abdul Saboor
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С сайта Международного олимпийского комитета (МОК) пропала информация о трансляции для россиян летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом 22 июля сообщает «Спорт-Экспресс».

19 июля стало известно, что МОК планирует организовать трансляции Игр-2024 для жителей РФ на своем сайте. Сведения об этом были доступны в разделе «Где смотреть Олимпиаду».

В тот же день комитет опубликовал список спортсменов из РФ, которые выступят на Олимпиаде. В Играх примут участие 15 атлетов в нейтральном статусе в пяти видах спорта.

Утверждены 15 россиян: как пройдет летняя Олимпиада — 2024 в Париже
Российских спортсменов допускают к Играм на строгих условиях

22 июля глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев напомнил, что основные российские телеканалы транслировать Игры не будут.

В начале прошлого года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в турнире на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля.

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