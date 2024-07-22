В Турции сообщили о попытке США открыть южный фронт против РФ

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Cumhuriyet: США хотят открыть южный фронт против РФ через Армению
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Фото: TASS/EPA/Zurab Kurtsikidze
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Соединенные Штаты хотят открыть «южный фронт против России» через Армению, воспользовавшись ситуацией в Грузии. Об этом 22 июля пишет турецкая газета Cumhuriyet.

Автор статьи Мехмет Али Гюллер отмечает, что Вашингтон давно вынашивал подобные планы, однако до сих пор этого никак не удавалось осуществить. На данный момент США заинтересованы в сближении с Арменией, чтобы «разыграть эту карту» с указанной целью. Для этого на саммит НАТО в американскую столицу даже был приглашен глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«Затем встал вопрос о том, чтобы армия США имела своего представителя в министерстве обороны Армении. Заместитель госсекретаря США Узра Зейя подтвердила эту новость и заявила о «начале нового стратегического этапа» в отношениях между США и Арменией», — указано в статье.

Таким образом, США, предположительно, хотят достичь двойной цели: открыть южный фронт против России и одновременно вклиниться в отношения «астанинского треугольника» (Турция – Россия – Иран), считает журналист.

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Ранее, 15 июля, в Ереване начались совместные учения Вооруженных сил (ВС) США и Армении Eagle Partner 2024. По этому поводу министр обороны Армении Сурен Папикян выразил благодарность командованию армии Соединенных Штатов, а также нацгвардии штата Канзас, с которой Армения заключила договор о партнерстве, представителям посольства и другим ведомствам.

До этого, 11 июня, Армения и США подписали соглашение об усилении сотрудничества в сфере безопасности. Стороны выразили приверженность укреплению сотрудничества по всем направлениям и повышению его статуса до уровня стратегического партнерства.

4 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря об отношениях с Вашингтоном, отмечал, что страна готова повысить уровень отношений с США до стратегического партнерства. Он выразил уверенность, что продолжающееся и укрепляющееся партнерство двух государств в это критическое время будет способствовать построению мирного и процветающего будущего стран.

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