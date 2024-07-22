В Белоруссии вступил в силу смертный приговор в отношении гражданина ФРГ

В Белоруссии смертный приговор в отношении гражданина ФРГ Рико Кригера, обвиняемого по шести статьям Уголовного кодекса страны, вступил в силу. Об этом 22 июля сообщает издание SB News.

Кригер не стал обжаловать решение суда.

«Приговор по делу о терроризме, наемничестве, агентурной деятельности не обжалован и вступил в силу», — говорится в материале.

В сентябре 2023 года Кригер связался с Службой безопасности Украины (СБУ) и выразил готовность работать на них на территории Белоруссии. Кригер въехал в республику 2 октября и начал собирать сведения для украинской разведки. В частности, фотографировал объекты военной инфраструктуры по координатам, в том числе железнодорожную станцию «Озерище». Затем ему отправили координаты тайника с самодельным взрывным устройством, а также инструкцию по его установке на железной дороге.

«Взрыв произошел в день установки СВУ 5 октября, ближе к полуночи. Если точнее, в 23:22. Как раз перед прибытием на станцию пассажирского поезда», — сообщает издание.

Кригера задержали 6 октября при попытке бежать из страны. В суде он признал лишь факт осуществления агентурной деятельности, и то «частично», утверждая, что «действовал по неосторожности».

СМИ сообщили о вынесенном в Белоруссии смертном приговоре немецкому наемнику 20 июля. Имя наемника не называлось. В МИД республики отмечали, что внешнеполитическому ведомству Германии были предложены конкретные решения по развитию ситуации с приговоренным гражданином ФРГ, велись консультации между сторонами. К осужденному был обеспечен консульский доступ в соответствии с международными нормами и двусторонними соглашениями.