МИД Белоруссии предложил ФРГ решения по ситуации с приговоренным к казни немцем

МИД Белоруссии предложил внешнеполитическому ведомству Германии конкретные решения по развитию ситуации с приговоренным в стране к смертной казни гражданином ФРГ. Об этом 20 июля сообщил пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз.

Он проинформировал, что по данному вопросу ведутся консультации между германской и белорусской сторонами. К осужденному за терроризм и наемничество лицу обеспечен консульский доступ в соответствии с международными нормами и двусторонними соглашениями.

«С учетом просьбы МИД ФРГ конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации белорусской стороной предложены», — приводятся слова Глаза на странице МИД Белоруссии в соцсети Х (бывш. Twitter).

Ранее в этот день сообщалось, что гражданина Германии, принимающего участие в боевых действиях на Украине против России, приговорили к смертной казни через расстрел в Белоруссии.

Имя приговоренного наемника не называлось. По данным правозащитного центра «Весна», которые приводит Reuters, это 30-летний Рико Кригер. Он осужден по шести статьям Уголовного кодекса Белоруссии на судебном заседании, которое состоялось в конце июня.