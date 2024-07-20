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СМИ сообщили о вынесенном в Белоруссии смертном приговоре немецкому наемнику

Reuters: воевавшего на стороне ВСУ немца приговорили к расстрелу в Белоруссии
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mykola Tys
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Гражданина Германии, который участвует в боевых действиях на Украине против России, приговорили к смертной казни через расстрел в Белоруссии. Об этом 20 июля сообщило агентство Reuters.

«МИД (ФРГ. — Ред.) и посольство в Минске оказывают задержанному консульскую поддержку и интенсивно работают с белорусскими властями от его имени», — цитирует агентство сообщение МИД Германии.

Министерство не назвало имени приговоренного наемника. По данным правозащитного центра «Весна», которые приводит Reuters, это 30-летний Рико Кригер. Он осужден по шести статьям Уголовного кодекса Белоруссии на судебном заседании, которое состоялось в конце июня. Центр также отмечает, что Кригер находится под стражей с ноября 2023 года.

Кроме того, агентство выяснило, что раньше мужчина был медработником Красного Креста в Германии и вооруженным сотрудником охраны посольства США в Берлине. Отмечается также, что это первый приговор иностранному наемнику, вынесенный в Белоруссии.

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Ранее, 2 июля, в прокуратуре Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что Верховный республиканский суд заочно приговорил французского наемника к 14 годам исправительной колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Осужденного обвиняли по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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