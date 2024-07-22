В МИД Ирана назвали условие прекращения огня хуситами

Движение «Ансар Аллах» (хуситы) прекратит огонь по Израилю тогда, когда тот прекратит агрессию против Палестины. Об этом 22 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление официального представителя МИД Ирана Насер Канаани.

«Мир наступит, когда международное сообщество остановит «машину убийств» израильского режима. Как только израильский режим прекратит свою агрессию, правительство национального спасения Йемена также прекратит свои атаки на этот режим», — заявил он.

Канаани также указал, что ответственность за преступления, совершаемые Израилем, несут США, которые должны препятствовать эскалации в ближневосточном регионе.

Ранее, 21 июля, Masirah TV сообщил о четырех авиаударах со стороны США и Великобритании по провинции Ходейда на западе Йемена. Уточняется, что американо-британской воздушной атаке подверглись район Бухайс в округе Миди, а также Рас-Исса в Аль-Салифе.

В ноябре прошлого года хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.