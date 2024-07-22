В США призвали Байдена подать в отставку после выхода из президентской гонки
Американский лидер Джо Байден должен уйти с поста президента США досрочно после объявления им решения не переизбираться на новый срок. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщила телеведущая Мегин Келли во время беседы с журналистской Эмили Яшински и главредом National Review Ричем Лаури, запись опубликована на ее YouTube-канале.
По словам Келли, Байден должен уйти из президентского кресла, согласно 25-й поправке американской конституции. Она задалась вопросом, как глава государства доработает отведенный срок на должности, если он не в состоянии баллотироваться повторно.
«Вы можете себе представить такую болезнь, при которой кандидатом в президенты быть невозможно, а для продолжения работы на президентской должности когнитивных функций и выдержки еще хватает?» — сказал Лаури.
Байден отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение вице-президента в качестве кандидата от Демократической партии 21 июля. При этом глава государства подчеркнул, что не собирается досрочно уйти в отставку. Позднее CNN со ссылкой на источники сообщил, что действующий американский лидер принял решение не участвовать в грядущих выборах, посовещавшись с двумя ближайшими советниками.
Харрис 21 июля заявила, что собирается добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии, и получила после этих слов много поддержки. Позже уведомление о выдвижении Харрис на пост президента поступило в избирком США.
Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.