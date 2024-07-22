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Бербок назвала Россию главной угрозой безопасности для Европы

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Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Россия стала главной угрозой для Европы.

«Россия в настоящее время представляет наибольшую угрозу безопасности для нас и нашего мира в Европе», — написала она 21 июля на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

По словам Бербок, в западных странах якобы хотели других отношений с РФ, но им это не удалось, уточняет «Газета.Ru».

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Ранее, 18 июля, посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что сейчас Германия фактически примеряет на себя роль главной опоры НАТО в Европе. Он отметил, что Берлин беспрекословно поддерживает курс Белого дома, невзирая на военно-политические риски.

До этого, 12 июля, в посольстве РФ в Германии указали на искусственное нагнетание антироссийской истерии в ФРГ. В рамках этих усилий поставлена на поток подготовка сюжетов-однодневок, призванных убедить общественность в чрезвычайной злонамеренности России и ее якобы агрессивных планах, отметили в диппредставительстве.

Запад регулярно разжигает истерию среди граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с РФ. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах Москвы нет. В частности, в марте он назвал такие опасения бредом и указал на то, что это альянс вплотную подошел к границам России.

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