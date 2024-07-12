Посольство РФ в ФРГ раскрыло рецепт антироссийской истерии Берлина
В Германии продолжает искусственно нагнетаться антироссийская истерия. Об этом 12 июля заявило посольство РФ в Берлине.
«На поток поставлена подготовка сюжетов-однодневок, призванных убедить общественность в чрезвычайной злонамеренности России и ее агрессивных планах, направленных в том числе против Германии», — отметило дипведомство в Telegram-канале.
В посольстве отметили, что отработка сюжетов идет по одному и тому же сценарию. Сначала происходит «утечка» со ссылкой на «проверенные источники» в западных спецслужбах, а затем поднимается шум в СМИ. После этого подключаются местные политики.
«Несуществующий инцидент, за которым всегда стоят «российские власти», подается публике как «доказанный». При этом никаких реальных доказательств не предъявляется ввиду их чрезвычайной секретности», — добавило российское представительство.
Дипведомство подчеркнуло, что задача состоит не в поиске истины, а в поддержании стабильно высокого градуса русофобии, призванного оправдать любые непопулярные шаги Запада против России.
Накануне CNN сообщил о подготовке покушения на главу германского оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. По данным СМИ, изначально о готовящемся покушении стало известно спецслужбам США, которые и передали сведения в Берлин. Предполагается, что за планом по разработке покушения может якобы стоять Россия. Доказательств при этом приведено не было.
На это указал и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что сложно комментировать информацию журналистов, которая не подкрепляется аргументацией и основана на данных анонимных источников.