Песков назвал фейком публикацию о планах покушения на главу Rheinmetall
Сообщения западных СМИ о покушении на главу германского оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера не содержат аргументации и напоминают фейки. Такое заявление 12 июля сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В ходе брифинга он отметил, что сложно комментировать информацию журналистов, которая не подкрепляется аргументацией и основана на данных анонимных источников.
«Всё это в стиле очередных фейков подается, поэтому серьезно к таким сообщениям относиться нельзя», — подчеркнул Песков.
О якобы покушении на Паппергера сообщал телеканал CNN, ссылаясь на пять источников. По данным СМИ, изначально о готовящемся покушении стало известно спецслужбам США, которые и передали сведения в Берлин. Как предполагают журналисты, за планом по разработке покушения на главу немецкой компании, поставляющей вооружения киевским властям, может якобы стоять Россия. Однако телеканал не привел ни одного доказательства в подтверждение своей версии.
При этом источники в правительстве Германии, как сообщал журнал Der Spiegel, заявили, что формулировка «предотвращение покушения» слишком радикальна для сложившейся ситуации.