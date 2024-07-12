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В Германии отреагировали на новость о покушении на гендиректора Rheinmetall

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Фото: Global Look Press/Oliver Langel Duesseldorf
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Немецкие власти прокомментировали новость о предотвращении возможного покушения на гендиректора концерна Rheinmetall AG Армина Паппергера. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на свои источники в правительстве в четверг, 11 июля.

«Высокопоставленные чиновники заявили, что «предотвращение покушения» — это слишком радикальная формулировка», — сказано в публикации.

О якобы покушении на Паппергера сообщал телеканал CNN, ссылаясь на пять источников. По данным СМИ, изначально о готовящемся покушении стало известно спецслужбам США, которые и передали сведения в Берлин.

Никаких подробностей якобы подготовки преступления в публикации не приводится. CNN предполагал, что к покушению могла быть причастна Россия. Однако телеканал не привел ни одного доказательства в подтверждение своей версии.

Как позже заявил газете Financial Times сам Паппергер, власти ФРГ усилили его безопасность на фоне новостей о покушении на него.

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В странах Запада не впервые звучат бездоказательные обвинения России в актах саботажа. 14 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла «Известиям», что НАТО следует ответить на вопрос, в каких странах и под каким прикрытием действуют офицеры разведки США и Европы, а не России.

Ранее в этот день генсек НАТО Йенс Столтенберг также сообщил, что страны блока подготовили список новых ограничений против РФ в ответ на якобы «акты саботажа» против членов альянса, которые допустила российская сторона. Перед этим он заявил, что члены НАТО якобы наблюдали со стороны России «несколько примеров диверсий, попыток поджогов, кибератак и дезинформации».

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