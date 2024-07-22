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Эксперт указал на невозможность одного Patriot усилить ПВО Украины

Военный эксперт Михайлов: переданный ФРГ Patriot не решит проблемы Украины с ПВО
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Фото: Global Look Press/Bernd WÃ¼stneck
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Переданный Германией Украине зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot не усилит противовоздушную оборону (ПВО) страны. Об этом 22 июля в беседе с «Известиями» заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский, полномочия которого истекли 20 мая, сообщил, что в страну прибыл поставленный ФРГ комплекс Patriot. Он подчеркнул, что теперь можно говорить об усилении ПВО.

«Одним ЗРК Patriot вопросы и проблемы противовоздушной обороны Украины решить невозможно, нужны действительно десятки зенитно-ракетных комплексов со значительным количеством пусковых установок, по сути, тысячи зенитных ракет, чтобы хотя бы пытаться прикрыть всю линию фронта — она у нас более тысячи километров», — сказал Михайлов.

Эксперт уточнил, что таким комплексом Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут покрыть территорию одного относительно большого города или половину Киева. К тому же Россия использует сверхзвуковые и гиперзвуковые ракеты в зоне спецоперации и большую часть из них Patriot не способен перехватить в принципе, указал собеседник.

Он также отметил, что переданный комплекс также нуждается в защите, а его ресурсы можно исчерпать посредством более дешевых ракет или беспилотников. Так, ЗРК быстро израсходует свой боекомплект и станет уязвимым. Среди прочего, Украина не располагает достаточным количеством систем малой дальности, для того чтобы прикрыть полученный Patriot, резюмировал Михайлов.

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До этого, 20 июля, в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили за сутки две пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК Patriot. Для этого российские военные использовали авиацию, беспилотники и артиллерию.

При этом 15 июля Зеленский заявлял, что Украина нуждается еще в 25 системах Patriot. Тогда же он отмечал, что Киев примет и другие западные системы ПВО. Затем, 17 июля, Reuters сообщило, что власти Германии в 2025 году сократят помощь Украине вдвое.

Кроме того, 5 июля стало известно, что на Украину из ФРГ прибыл еще один ЗРК Patriot. По словам посла Германии в Киеве Мартина Егера, украинские военнослужащие за последние месяцы прошли соответствующую подготовку в Германии для использования этих систем.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.

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