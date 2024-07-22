Зеленский сообщил о прибытии ЗРК Patriot на Украину из Германии

На Украину прибыл зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot из Германии. Об этом 21 июля в своем Telegram-канале написал украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая.

«Уже можно сказать, что наша противовоздушная оборона усилена. Немецкая система Patriot прибыла на Украину, и я хотел бы поблагодарить Германию и США за этот шаг», — говорится в публикации.

Ранее, 15 июля, Зеленский сообщил о нехватке 25 систем ПВО Patriot для Украины. При этом он отметил, что стране нужны не только Patriot, но и другие западные системы ПВО.

После этого, 17 июля, сообщалось, что Германия вдвое сократит военную помощь Украине в 2025 году. Агентство добавило, что бюджет на 2025 год в Германии одобрят 17 июля, он будет содержать среднесрочное финансовое планирование до 2028-го.

Во время саммита НАТО в Вашингтоне страны — члены альянса приняли решение поставить Украине десятки систем ПВО на сумму более $1 млрд и сделать это направление приоритетным для оказания военной помощи.

На Западе пришли к решению, что Украина получит от Италии четыре зенитно-ракетных комплекса Patriot, а также систему SAMP-T. Кроме того, Киеву планируется поставить десятки систем ПВО NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

Затем, 11 июля, президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что передача Украине систем ПВО стран НАТО опасна для них самих, поскольку в таком случае западные государства наверняка останутся без эффективной защиты.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.