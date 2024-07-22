В МИД Польши заявили о возможной блокировке транзита товаров через Белоруссию

Власти Польши могут остановить транзит транспортировку товаров через Белоруссию, заявил 22 июля заместитель министра иностранных дел страны Анджей Шейн в эфире Radio Zet.

В Польше Белоруссию обвиняют в якобы проводимых гибридных атаках, а также требуют выдачи Минском нелегального мигранта, который нанес в конце мая на границе двух стран ранение военнослужащему польской армии, а также освобождения других заключенных поляков.

«Возможно, если эти условия не будут выполнены, мы сможем остановить перевозки грузов через Белоруссию. Нам это тоже невыгодно, но мы начинаем к этому созревать», — заявил Шейн в интервью.

При этом, дипломат признал, что у Варшавы почти не осталось рычагов давления на Минск из-за ее сотрудничества с РФ и позицией по Украине, но закрытие границ — одна из подобных мер.

Ранее, 17 июля, начальник генштаба вооруженных сил Польши Веслав Кукула сообщал, что страна собирается начать новую миссию по защите границы с Белоруссией с 1 августа. Будет создана миссия «Безопасное Подлясье», в которой примут участие 17 тыс. военных. По его словам, в отношении страны якобы ведется гибридная война. Также Кукула заявил о необходимости военнослужащим быть готовыми к полномасштабному вооруженному конфликту.

16 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ответ республики на любую провокацию будет решительным и жестким. Он заметил, что страну иногда упрекают в эскалации, когда на самом деле Белоруссия защищает собственные интересы: обеспечивает военную безопасность, поддерживает и наращивает обороноспособность в том числе для того, чтобы не допустить войны.

До этого, 22 июня, глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что страна рассматривает возможность полного закрытия границы с Белоруссией. Кроме того, агентство Reuters сообщало 5 июля, что Польша надеется привлечь дополнительных пограничников и полицию из Финляндии, Германии и Греции.